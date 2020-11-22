Сравнительный тест двух бюджетных смартфонов Xiaomi: Redmi 9 vs Redmi 9C

346

Xiaomi Redmi 9 против Xiaomi Redmi 9C

Внешний вид, практичность и удобство﻿

Дисплей

Производительность

Качество фото

Автономность

Выводы

Сложно сказать, чтобы пресса и пользователи с восторгом и торжеством смаковали выход Redmi 9 и Redmi 9C. Смартфоны относятся к числу массовых и доступных моделей, сбалансированных экономичных вариантов. Но вместо крутых чипов от Qualcomm компания в этот раз сделала ставку на не самые лучшие по качеству процессоры MediaTek. И уже на старте новинки изрядно подрастеряли обаяние из-за выбора аппаратной платформы. Этим и объясняется прохладный прием устройств.

﻿

Redmi 9

Мы решили сравнить Redmi 9 и Redmi 9C, чтобы вы понимали, на какие компромиссы придется согласиться при покупке какого-либо устройства и компенсируют ли они совокупностью характеристик каждый потраченный доллар.

﻿

Redmi 9c﻿

У обоих устройств немало общего. Во-первых, сам бренд Xiaomi, в стенах которого и родилась линейка Redmi. Во-вторых, тут дисплей с одинаковой диагональю 6,53 дюйма, программная составляющая и объем флеш-накопителя. Но все же целый ряд принципиальных отличий нашлось.

Внешний вид, практичность и удобство

Несмотря на ряд сходных черт в инженерном плане, внешне перепутать смартфоны сложно. Но это при условии, если оценивать «спинку». С лицевой стороны это братья-близнецы, которые предлагают вытянутый дисплей и одинарную фронтальную камеру, расположенную по центру экрана в каплевидном вырезе. Говоря об экстерьере Redmi 9 сложно отделаться от ощущения, что он очень похож на многие китайские смартфоны последних лет. А в случае с Redmi 9C компания попыталась сделать налет индивидуальности, предложив квадратный модуль основной камеры.

Дизайн смартфонов пример утилитарного подхода к экстерьеру. Статус и дешевизна моделей диктуют использование пластика, причем это матовый, а не глянцевый материал. Бесспорные преимущества применения такого материала — практичность и отсутствие следов и отпечатков после прикосновения.

К тому же здесь попытались добавить устройствам некого шарма, предложив в Redmi 9 градиентный рисунок с переливом оттенков и рифленой поверхностью. Кому-то понравится небольшой декоративный ореол вокруг основной камеры, который напоминает дизайнерский маневр с тыльным объективом в Redmi K30. Несомненно это идет на пользу визуальному восприятию от устройства, несколько облагораживая его и выделяя среди прочих моделей Xiaomi.

В Redmi 9c ставку сделали на текстурированную заднюю панель и смотрится она откровенно дешево, выдавая бюджетность модели. Такие дизайнерские решения позволили сделать корпуса обоих устройств совсем нескользкими, поэтому риск выскользнуть из ладони сведен до минимума.

Из очевидных просчетов в эргономике Redmi 9 выделим сканер отпечатков пальцев, который находится на одной площадке с тройной тыльной камерой. Редкость, когда не заденешь нижний объектив пальцем. Тогда как в Redmi 9C таких проблем нет — дактилоскопический датчик на спинке и вдали от основной камеры. К чувствительности и скорости срабатывания сканера нет, а при желании к вашим услугам функция Face Unlock.

﻿

Что выгодно отличает Redmi 9 от Redmi 9C так это порт USB Type-C, что и позволило предложить быструю 18-ваттную зарядку. В случае же c упрошенной версией приходится довольствоваться microUSB и зарядкой на 10 Вт. У обеих гаджетов слот для SIM‑карт и карт памяти раздельный, поэтому в плане организации внутреннего хранилища пользователи чувствуют себя свободными.

По габаритам — паритет, оба устройства сложно назвать миниатюрными. Они тяжеловаты и держать в руке их не очень удобно. Привыкнуть можно. Но Redmi 9 в руке лежит приятнее, хотя большой разницы в тактильных ощущениях между двумя устройствами практически нет. Если облачить устройства в чехол для защиты корпуса, они прибавят в размерах, поэтому будьте готовы к тому, что в защитном одеянии пользоваться смартфонами станет еще менее комфортно.

Дисплей

Оба смартфона оборудованы IPS-матрицами диагональю 6,53 дюйма, но в «старшей» модели она поинтереснее, ведь разрешение тут 2340х1080 точек. Для бюджетного аппарата разрешение FullHD+ относительная редкость. В случае же с «младшим» мобильником предпочли действовать привычным способом и используют HD+ экран.

﻿

У обоих аппаратов яркость дисплея на уровне 400 нит. Показатель неплохой, но работать с экраном при ярком солнце некомфортно и читаемость информации далека от идеальной. Но стоит понимать, что это бюджетные устройства и для своей ценовой категории предлагают адекватные экраны. В целом у матриц Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9C нет ничего примечательного. Они выдают хорошего качества картинку с яркими цветами, хорошей резкостью и контрастностью.

Производительность

В Redmi 9 установили Helio G80 с пиковой частотой 2,0 ГГц и графикой Mali-G52 MC2, а также 3/4 Гб оперативной памяти. Данный чип считается производительным решением в модельном ряду MediaTek. И опять же на фоне Redmi 8 прогресс очевидный, смартфон прибавил в скорости. Интерфейс работает шустро и плавно, штатные приложения практически «летают», смартфон не греется и не подтормаживает. Играть на нем вполне комфортно.

Нет, конечно, это не тот комфорт, который получаешь от флагмана. Но если объективно оценивать его «железную» составляющую и не предъявлять завышенных требований, то все выглядит достойно. Поиграть в тяжелые игры можно на средних настройках, но стоит быть готовым к падению частоты кадров и возможным подтормаживаниям.

А вот с производительностью у Redmi 9C все еще скучнее и прозаичнее. Поэтому нужно четко понимать, что это простой аппарат, а не навороченный смартфон для геймеров. Процессор Helio G35 в целом обеспечивает нормальную работоспособность и какие-то простые игры пойдут без проблем, но на большее не надейтесь. Аппарат производит впечатление немного неповоротливого и размеренного устройства, которому не хватает скорости и хватки. И есть проблема с небольшим нагревом. Не критично, но корпус при высокой нагрузке греется, но не раскаляется.

Экономить на памяти не советуем. Память забивается быстро, поэтому будьте готовы раскошелиться на топовый вариант. Хотя с Redmi 9C особо не разгуляешься. Младший вариант совсем смотрится убого с 2/32 Гб памяти. Версия с 3/64 Гб выглядит лучше, но все равно не оптимальный вариант с оглядкой на начинку и программную часть.

Качество фото

С легкой руки маркетологов пользователям категорически перестали нравиться смартфоны с одинарной тыльной камерой. Вот и стремятся производители соответствовать ожиданиям пользователей, предпочитая устанавливать много модулей. Redmi 9 прокачали так, что предложили на тыльной стороне систему из четырех датчиков, а вот у Redmi 9C камер «всего» две. А вот по количеству бесполезных модулей полный паритет. Из четырех сенсоров базовой модели серии полезных только два, а у упрощенной версии устройства — один из двух. Вот и получается, что 50% модулей тут играют больше декоративную роль, чем являются жизненно необходимыми.

﻿

Никаких сюрпризов по камерам нет — довольно типичные фотовозможности для мобильных устройств бюджетного класса. Чего-то выдающегося в плане качества фото и видео вы не получите. Говорить об уровне какого-то камерофона на рынке, вверх безумия и лицемерия. Общее качество снимков можно описать одним словом — нормальное. Камеры Redmi 9 и Redmi 9C склонны делать хорошего качества снимки в условиях хорошего внешнего освещения, а вот со съемкой в темноте есть серьезные проблемы.

Бросается в глаза тот факт, что в Redmi 9 не стали экономить на макрообъективе, предложив камеру на 5 Мп. И к такому решению есть вопросы, ведь проку от него так себе, а стоит он недешево. Обратите внимание, что в моделях классом выше предпочитают ставить макродатчики на 2 Мп, а тут замахнулись на 5 Мп. Похоже, что имеет место привычный расклад, когда компания пытается пустить пыль в глаза характеристиками, не предлагая при этом реального преимущества предложенного решения.

По части записи видео каких-то особенностей вы не найдете ни в Redmi 9, ни тем более в Redmi 9C. Стабилизации нет ни цифровой, ни оптической. Поэтому смартфоны стоит держать крепко и уверенно, чтобы ухитриться нивелировать тряску. Селфи более-менее хороши там и там, хотя у Redmi 9 они все же выходят лучше. Камера здесь получше, все объективно. Также стоит отметить наличие программного размытия заднего фона, которое реализовано вполне сносно.

Автономность

Но вот с автономностью у Redmi 9 не сильно задалось и в плане выносливости он проигрывает Realme 6 Pro с его 90-Гц IPS-дисплеем. Работает смартфон все же прилично и не стоит набрасываться с нещадной критикой на компанию, но от батарейки на 5020 мАч ожидалось большего. При активном использовании выходит один день работы. Но это если сильно нагружать мобильник, а при обычном режиме работы можно рассчитывать на два дня. Добиться очень высоких показателей не позволяет прожорливый экран и процессор.

Redmi 9 поддерживает быструю 18-ваттную зарядку. Но для этого нужно быть готовым прикупить отдельный аксессуар. Если сэкономить и заряжать мобильник от комплектного адаптера на 10 Вт, то стоит рассчитывать минимум на 3 часа полной зарядки. 18-ваттный блок питания позволит сократить время «дозаправка» минимум на полчаса.

Главное достоинство Redmi 9C как раз в емкой батарейке на 5000 мАч. В сочетании с относительно экономичным дисплеем и платформой, очевидно не требующей много ресурсов, он дает внушительных запас автономности. При обычных сценариях использования смартфон придется заряжать не чаще, чем раз в 2-2,5 дня. Неплохо держится смартфон и при серьезной нагрузке, выдерживая 1,5 дня нещадной эксплуатации. Но быстрой зарядки нет, поэтому будьте готовы к тому, что возле розетки смартфон проведет несколько часов.

Выводы

Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9C — пример добротных бюджетных аппаратов. Кому автономность важнее всех прочих параметров смартфона, тогда стоит присмотреться к Redmi 9C. Это нормальный выбор для тех, кто не хочет много тратить на новый смартфон, предлагающий практичный корпус, сканер отпечатков пальцев, большой дисплей и возможность сделать обычные фоточки на бегу.

Redmi 9 — добротная бюджетка, обладающая такими приятными моментами как хороший дисплей, достаточная производительность, NFC и практичный корпус. И все же автономность также отнесем в актив смартфона. Это недорогой представитель бюджетной линейки смартфонов Xiaomi и стоит немного доплатить, проголосовав своими кровными за эту модель.