Сравнительный тест Realme 7 Pro и Samsung Galaxy M51

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Выясняем, что выбрать — Samsung Galaxy M51 или Realme 7 Pro

Стоит ли при бюджете в $300 покупать Realme 7 Pro или Samsung Galaxy M51? Взять достаточно мощный смартфон от Realme с хорошим звуком, но меньшей батарейкой и «горячим нравом» или же выбрать монстра автономности и без склонностей к перегреву в исполнении Samsung, но при этом довольствоваться посредственным звучанием? Разбираемся в неочевидных преимуществах и недостатках обеих моделей.

Сразу скажем, что высказать однозначное мнение о том, какой смартфон предпочесть, сложно. С одной стороны — у Realme получился очередной неплохой среднего уровня смартфон, с другой стороны — новинка стала топтанием на месте и особого прогресса, за исключением мощности быстрой зарядки, она не предложила. При этом у нее явные проблемы с охлаждением и есть вопросы к работе камеры в ряде сценариев съемки.

Что касается Samsung Galaxy M51, то в целом он производит приятное впечатление — и автономность приличная, и дисплей хороший и камеры не ущербные, но тут игровая производительность и скорость зарядки ниже, да и обязательно найдутся те, кто останется недоволен фотовозможностями устройства.

Поэтому мы не решились отдать кому-то однозначное первенство. В этом деле «танцуйте» от собственных предпочтений, паритета по сильным и слабым сторонам смартфонов и, конечно же, бюджета. А все подробности нашего сравнения на видео. И в комментариях не забудьте написать, Realme 7 Pro или Samsung Galaxy M51 вы предпочтете, если под дулом пистолета вас заставляют выбрать один из двух смартфонов.

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