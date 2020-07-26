США готовы купить лояльность тех, кто откажется от сотрудничества с Huawei

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Боевые действия США против Huawei идут по всем фронтам и война далека от завершения. Если изначально битва шла на равных и особые дивиденды Белый дом не мог извлечь, то теперь ситуация складывается не в пользу Huawei. Китайская компания проиграла битву за 5G в Великобритании и Франции, где политика победила технологии, и было принято решение отказаться от сотрудничества с Huawei в развертывании сетей пятого поколения.

Все имеет свою цену

США, окрыленные успехом, горят желанием уничтожить компанию и привлечь на свою сторону как можно больше стран-союзников. Но если раньше Белый дом исповедовал политику шантажа и запугивания, то теперь решено сменить кнут на пряник.

В частности, заместитель руководителя Департамента США по экономическому развитию, энергетике и окружающей среде Кит Крах четко дал понять, что они ждут, что примеру Великобритании и США последуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом, если затраты по развертыванию сетей без участия Huawei окажутся непосильными для них, США готовы помочь и деньгами. Чиновник заявил, что Huawei «проводник политики Коммунистической партии Китая по несанкционированному сбору информации, поэтому все, кто будет использовать ее оборудование серьезно рискуют».

На первом этапе США хочет видеть среди «отказников» от Huawei такие страны как Япония и Австралия, а также рассчитывает на то, что к ним примкнут Таиланд и Филиппины.

Источник: Nikkei Asian Review