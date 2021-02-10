США хочет обескровить китайского чипмейкера SMIC

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SMIC могут лишить возможности покупать передовое оборудование для производства чипов

Китай сейчас предпринимает все усилия, чтобы обрести кремниевую независимость. По замыслу правящей партии, к 2025 году не менее 70% чипов в китайских продуктах должны быть местного производства. Особая роль в достижении намеченной цели отводится компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), которая активно осваивает передовые технологии в производстве полупроводниковой продукции.

Логично, что США, которые также стремятся стать лидером в этой отрасли, пристально следят за SMIC и уже не раз звучали прогнозы, что Белый дом готов обрушить на компанию свои санкции. Есть слухи, что Министерство обороны США готово выступить с предложением ограничить доступ китайского чипмейкера к литографическому оборудованию и компонентам американских производителей. По данным военных, SMIC использует существующие правовые лазейки для закупки критически важных технологий в США, которые могут быть использованы в военных целях.

Но единства в рядах американских чиновников нет. По слухам, ряд влиятельных лиц Министерства торговли США не разделяют настроение Министерства обороны и не готовы вводить санкции против SMIC. Попадет ли в итоге китайский чипмейкер в жернова американских санкций, остается только гадать и ждать какое решение будет принято в Белом доме.

В США сильны настроения, что Китай является одной из главных угроз хрупкого мира и баланса в мире полупроводниковой промышленности. Американцы очень навязчивы и агрессивны в своем стремлении стать IT-покровителем. Поэтому они пошли по пути замедлить процесс развития китайских компаний и стремятся выдавить их с рынка. Отсюда все эти санкции и черные списки компаний, угрожающих национальной безопасности, которые постоянно пополняются новыми неугодными фирмами.

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Источник: reuters