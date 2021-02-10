Стабильная Android 13 без MIUI для смартфонов Redmi и Poco

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Подарите своему смартфону вторую жизнь с кастомной прошивкой

Разработчики объявили о выпуске кастомных прошивок Paranoid Android на основе новой версии операционной системы Android 13 для старых смартфонов Redmi и Poco. Компания Xiaomi пока не спешит обновлять их в MIUI 14, а Android 13 не получат вообще.

Альтернативная прошивка позволяет испытать все прелести Android 13 без фирменной оболочки MIUI на следующих моделях:

Redmi Note 9S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Poco M2 Pro

Poco F2 Pro

Redmi K30 Pro/K30 Pro Zoom Edition

Для этих моделей есть стабильная версия Paranoid Android Topaz. Кроме того, доступны прошивки на смартфоны от других изготовителей. Кастомная прошивка иногда может подарить смартфону новую жизнь, как правило они гораздо легче и работают гораздо быстрее. Конечно есть с ними и некоторые проблемы, например очень часто перестает работать бесконтактная оплата из-за разблокировки загрузчика. Но если это не ваш основной смартфон или он передается по наследству ребенку, то это не очень критично. Скачать прошивки можно на сайте Paranoid Android .

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Источник: paranoidandroid