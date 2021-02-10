Стала известна цена на Redmi Note 13 5G: потрясающие €229 за базовую версию

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Xiaomi становятся дороже

Недавно после долгого ожидания серия Redmi Note 13 вышла на рынок Индии. Ожидается, что в Европе смартфоны станут доступны к приобретению уже 15 января, но цены на довольно легендарные устройства действительно могут огорчить.

И вот стали известны цены на младший смартфон линейки Redmi Note 13 5G благодаря информации от немецкого оператора Aldi Talk. Телефон оценивается в целых €279. Ожидается, что устройство будет предложено в нескольких вариантах памяти, поэтому некоторые предполагают, что вариант начального уровня (6/126 Гб) будет иметь цену от €229.

Напомним, начальная цена на смартфон в Китае на базовую версию составляла 1199 юаней или примерно €150.

По спецификациям смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080p, 6-нм чип Dimensity 6080, аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. С коробки смартфон будет поставляться с MIUI 14 на базе Android 13.

У телефона есть тройная камера на задней панели, состоящая из основного датчика на 108 Мп, сверхширокоугольного блока на 8 Мп и макрокамеры на 2 Мп. На передней панели установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Источник: gizmochina