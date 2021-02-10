Стали известны официальная дата презентации, характеристики и дизайн Honor X50 GT. Уже 4 января!

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Выглядит круто!

Honor запустил серию X50 летом 2023 года, и мы уже имеем три официальных варианта. К семейству присоединится четвертый бренд показал, что X50 GT будет анонсирован 4 января.

Смартфон очень похож на Honor X50, но будет иметь изысканный белый цвет, желтую гоночную полоску и классическую черную окраску.

Согласно сообщению на Weibo от надежной утечки Digital Chat Station, Honor X50 GT будет оснащен 6,78-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5 тыс. точек и частотой обновления 120 Гц. У него будет подэкранный датчик отпечатков пальцев для безопасности и будет работать на базе Android 14 на базе Magic OS 7.2.

Смартфон получит чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1 и аккумулятор емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Для отвода тепла устройство будет оснащено системой охлаждения VC площадью 5100 мм.

Заднюю двойную камеру оснастят 108-мегапиксельной основной камерой с 1,67-дюймовым сенсором и апертурой f/1.75. Это, скорее всего, популярный сенсор Samsung HM6, используемый во многих моделях среднего класса, включая обычный Honor X50. Утечка не содержит никакой информации о дополнительной камере или передней камере X50 GT.

Honor X50 GT будет доступен в четырех вариантах. Компания подтвердит цену устройства при запуске, но говорят, что оно может быть доступно в ценовом диапазоне 2 000 юаней (~$280) и 3 000 юаней (~$425).

В списке нет информации о других характеристиках Honor X50 GT. Что касается вариантов окраски, то в объявлении указано, что он будет доступен в двух вариантах: Magic Night Black и Silver Winged God of War.

Источник: weibo﻿|gizmochina