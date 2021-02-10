Раскрыты подробные характеристики камер Samsung Galaxy S24 Ultra. Какие изменения можно ожидать пользователям?

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По прогнозам Samsung представит Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra в первом квартале 2024 года

Следует ли ожидать значительных изменений в камерах Galaxy S24 Ultra по сравнению с предшественником Galaxy S23 Ultra с 200-мегапиксельной камерой?

Проверенный инсайдер Ice Universe, ссылаясь на собственные корейские источники, сообщает, что Galaxy S24 Ultra будет иметь 200-мегапиксельную основную камеру Samsung HP2, а также 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX564 и 10-мегапиксельную телевизор. .

Модуль камеры также будет включать в себя несколько модифицированную версию 10-мегапиксельной телефотокамеры-перископа IMX754+ с 10-кратным оптическим зумом. Таким образом, это, вероятно, будет единственным аппаратным обновлением, которое предложит S24 Ultra. Основная камера также будет оснащена светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом.

О характеристиках фронтальной камеры пока ничего не известно. Также нет никакой информации о характеристиках камеры Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus. Но некоторые инсайдеры высказывают мнение, что они тоже перекатывают из прошлого поколения.

Значительное улучшение производительности камеры S24 Ultra станет возможным благодаря усовершенствованию программного обеспечения и возможностям обработки изображений. Очевидно, изменения незначительны и ожидать чего-то совсем нового не следует.

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Источник: gizmochina