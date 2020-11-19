Стало известно, кто в первых рядах анонсирует смартфоны на Snapdragon 875

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Китайцы готовы удивлять своими флагманскими смартфонами, но пока Honor – не в их числе

Около двух недель остаётся до премьеры мобильного процессора Snapdragon 875. Ожидается, что после Snapdragon Tech Summit компания Xiaomi сделает предварительный анонс флагманской модели Mi 11. Так было с Mi 10 годом ранее.

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Инсайдер Digital Chat Station рассказал, от каких компаний можно ждать флагманов на Snapdragon 875 в первую очередь. Перечень производителей оказался весьма предсказуемым. По словам сетевого информатора, 7-нанометровой однокристальной системой обзаведутся флагманы Xiaomi, включая решения брендов Black Shark и Redmi, а также Vivo, OPPO, Realme и OnePlus.

Помимо Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro, слухи приписывают наличие Snapdragon 875 таким моделям, как OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OPPO Find X3. Также от Xiaomi можно ждать Redmi K40 и Black Shark 4. Что представят Vivo и Realme, пока что неизвестно.

Если верить тому же инсайдеру, Honor не сможет анонсировать смартфон на процессоре Snapdragon 875. Бренд уже не принадлежит компании Huawei, которой разрешено закупать комплектующие Qualcomm, и сейчас перед ним стоят новые важные вызовы вроде налаживания цепочки продаж и запуска собственной службы поддержки.

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Источник: Gizmochina