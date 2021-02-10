Старый флагман или новый смартфон среднего класса? Определяем лучший вариант для покупки

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Не редко нам задают вопрос: какой смартфон взять — прошлогодний флагман или актуальный среднего класса аппарат? Разница в цене невелика и хочется понять, какой их двух аппаратов предпочесть. Чтобы разобраться в этом вопросе и сделать какой-то вразумительный вывод, мы решили столкнуть лбами Samsung Galaxy S10+ и POCO F3. Постараемся выявить главные недостатки и преимущества каждого аппарата, какие превалируют и какой смартфон в итоге выбрать.

Одна из основных причин, почему вам стоит взять флагман прошлых лет — все еще актуальный дизайн и премиальные материалы корпуса. Все же в среднебюджетниках на этих вещах пытаются экономить и не выпячивать их внешне.

В пользу же свежего середнячка говорит более длительная поддержка и можно рассчитывать на парочку крупных обновлений Android. Поэтому, если для вас важно получать обновы и патчи безопасности, стоит отказаться от старого, но не ржавого. В нашем случае это Galaxy S10+, который рискует обойтись без «вкусных» обновлений.

Обычные сегодняшние «середнячки» уже сравнимы с флагманскими чипсетами (всего лишь!) двухлетней давности. Особенно представители субфлагманской линейки процессоров от Qualcomm. Ведь мало кто считал Exynos 9820 чрезмерно неуклюжим, но он «поизносился» и гораздо более доступные устройства нынешних лет предлагают схожий или даже лучший уровень производительности. И тут наши симпатии на стороне более свежего чипа в POCO F3.

Но не производительностью единой стоит оценивать смартфоны. Помимо мощности важны экран, автономность и, конечно же, качество съемки. По части дисплея качество матриц в доступном сегменте стало на ступеньку выше и при прямом сравнении дисплей POCO F3 с его повышенной герцовкой «уделывает» «старичка» Galaxy S10+. А вот красивые фоточки устройства премиум-сегмента прошлых лет все еще способны делать. По части качественной съемки современные «середнячки» за редким исключением не дотягивают до тяжеловесов прошлых лет. Камера Galaxy S10+ держится молодцом и сейчас, обходя POCO F3.

А вот аккумулятор во флагмане Samsung поизносился и утратил первоначальную емкостью. Как итог — живет он недолго и со временем износ станет критическим. Тогда как батарейка в POCO F3 еще свежа, молода и полна сил, а значит, позволяет смартфону жить дольше и только в начале пути деградации.

Сложив все за и против, мы пришли к выводу, что предпочтение актуальным моделям из среднего сегмента все же более оправдано в большинстве случаев. Все же топовый девайс со временем теряет свое обаяние спустя пару лет и не в последнюю очередь благодаря тому, что среднего класса аппараты в последнее время подверглись значительным качественным изменениям. Современные технологии активно просачиваются в средний ценовой сегмент, благодаря чему смартфоны из него кажутся не менее привлекательными, чем прошлогодние флагманы и по ряду характеристик они даже столь же хороши, как и актуальные топовые решения.