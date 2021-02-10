Статистика от Xiaomi: первая на 12 рынках в мире, вторая в Европе и третья в мире

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Xiaomi похвасталась своими достижениями за первый квартал 2021 года

Наверное, мало кто ожидал, что кто-то в здравом уме и памяти назовет Xiaomi компанией номер один на рынке. Но это случилось. И произошло это в 12 странах по миру по итогам первого квартала 2021 году. Компания настолько обрадовалась, что ее вице-президент Лю Вейбинг похвастался этим событием. 12 рынков, где смартфоны Xiaomi в фаворитах — это Испания, Россия, Польша, Беларусь, Украина, Хорватия, Литва, Малайзия, Индия, Непал, Мьянма и Колумбия.

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Не забыл топ-менеджер компании сообщить и о том, что впервые Xiaomi оказалась второй на рынке Европы, а в течение двух кварталов подряд она лидирует в Восточной Европе. Уже пять кварталов подряд компания номер один в Испании, сумела стать третьей в Западной Европе и во всем мире. Среди заслуг Xiaomi — четвертое место в рейтинге «50 лучших мировых брендов в Китае».

Ранее Xiaomi Group сообщила о том, что за 2020 год ей удалось заработать 152,2 млрд юаней на смартфонах и это на 24,6% больше, чем годом ранее. Мировые поставки мобильных устройств компании составили 146,4 млн единиц и годовой рост составил 17,5%. Из них 10 млн пришлось на устройства топового сегмента с ценником от $300.

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На 2021 год компания поставила перед собой цель поставить на мировой рынок более 200 млн смартфонов. Но осуществлению этих планов может помешать пандемия коронавируса, которая захлестнула Индию, где позиции Xiaomi особенно сильны, и она продает здесь пачками свои устройства. Не стоит списывать со счетов и рост стоимости смартфонов компании, что приведет к исчезновению основного преимущества над конкурентами — более низкая цена.

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Источник: cnmo