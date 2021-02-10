Инженерное меню Xiaomi (Сяоми)

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Разберемся в настройках инженерного меню смартфонов Xiaomi!

Смартфоны Xiaomi – отличный показательный пример того, чем именно Андроид отличается от iOS (прошивка от Apple). Android дает тебе возможность не только с комфортом пользоваться своим устройством, но и также предоставляет огромное поле для экспериментов со смартфоном. По сути, вы вольны сделать с вашим устройством все, что душе угодно.

Однако у любого эксперимента есть и обратная сторона – различные ошибки при их неправильном выполнении. После активного исследования раздела настроек или некорректного удаления какого-либо приложения смартфон может внезапно начать «показывать характер»: то барахлит датчик приближения, то батарейка начинает работать нестабильно.

Специально для таких случаев в смартфоны Xiaomi встроен специальный раздел – инженерное меню. Данный раздел служит для того, чтобы точнее определить источник проблемы на вашем смартфоне, а также провести более четкий анализ работы устройства. Как попасть в инженерное меню на смартфонах Xiaomi? Давайте узнаем.

Как зайти в инженерное меню?

Войти в инженерное меню, на самом деле, не так уж и сложно – для этого достаточно знать специальную команду.

Вход через приложение «Телефон»

Ввести ее нужно в номеронабирателе – заходим в приложение «Телефон» и вводим следующую команду: #*#6484#*#. Если ничего не происходит, то также можно попробовать еще два кода: *#*#3646633#*#* и *#*#4636#*#*.

Внимание: вводить данные коды нужно без выхода из номеронабирателя. К сожалению, при попытке, скажем, перепроверить вносимую команду в другом приложении, номеронабиратель Xiaomi удалит введенные до этого цифры и значки, и вам придется печатать команду снова с самого начала. Лучше всего выписать все команды заранее на листке бумаги.

Вход через «Настройки»

Также вы можете попробовать зайти в инженерное меню через общие «Настройки» устройства. Для этого открываем приложение «Настройки» и ищем пункт «О телефоне», который в последних версиях MIUI удобно расположился в самом верху списка. Нажимаем на этот пункт, после чего попадаем в новый раздел, где указаны все основные данные о вашем смартфоне.

В списке раздела «О телефоне» находим строчку «Версия ядра» - «тыкаем» на нее три раза подряд без больших пауз. Иногда после трех нажатий может также появиться надпись «Возможно придется нажать еще 2 раза» - проделываем то, что предлагает устройство. После этого вы попадаете в окно инженерного меню.

Через стороннее ПО

Напоследок мы обязаны рассказать про дополнительный способ проникнуть в инженерное меню – использование сторонних приложений. Быстрый поиск в Google Play Маркете по простому запросу «войти в инженерное меню» выдаст вам чуть ли не десятки однотипных программ, основной целью которых является минимизация количества действий по открытию этого самого меню.

Одна из таких программ - Mobileuncle Tools

Однако будьте внимательны – данные приложения обычно имеют крайне низкие рейтинги, а многие отзывы утверждают о наличии неадекватного количества рекламы. Наш совет: используйте данный софт только в последнюю очередь, если вдруг другие варианты никак не хотят работать.

Что доступно пользователю в инженерном меню?

Как мы уже сказали, внутри инженерного меню можно найти спрятанные от обычного пользователя средства диагностики смартфона – эти «средства» называются тестами, и в общей сложности их насчитывается около 25 штук (количество зависит от смартфона). Пройдемся по каждому из них.

В разделе «Информация о версии» можно проверить привязанный к устройству IMEI-номер и другую информацию о вашем смартфоне. Пункт «Определение SIM» дает возможность протестировать мощность сигнала сим-карты. «SD-карта», очевидно, предлагает просмотреть информацию подключенной к смартфону карте памяти.

В пункте «Клавиатура и вибрация» можно настроить громкость «нажатия» на клавиатуру, а также интенсивность виброотклика. В «Led Test» настраивается работа фонарика и индикатора уведомлений. В разделе «Край сенсорной панели» проводится всеобъемлющая проверка вашего экрана. А вот в «LCM» проверяется только цветопередача дисплея.

В пунктах «Receiver» и «Динамик» можно провести проверку громкости, а также проверку работоспособности разговорного динамика. В то же время в разделе «Микрофон», очевидно, тестируется корректная работа микрофона. Также к мультимедиа-тестам относятся пункты «Sub MIC» (проверка диктофона), «Гарнитура» (проверка гарнитуры) и «Fm-радио» (соответственно, проверка радио).

Далее мы видим несколько тестов различных датчиков смартфона: «Acceleration Sensor Calibration» (датчик ускорения), «Acceleration Sensor (FullTest)» (улучшенная калибровка датчика ускорения), «Магнитный датчик» и «ALS/PS» (датчик света и расстояния).

В конце списка находятся тесты основных «внутренностей» смарфтона. В пункте «OTG» можно провести проверку внешнего USB-порта. В «Battery/Charge» - проверить состояние аккумулятора, степень его износа. В «CameraBack» проверяем работу основной камеры, а в «Передняя камера» - фронталки. Пункт «SarSensor» дает провести тест уровеня электромагнитного излучения. Напоследок, «Геолокации» позволяет проверить работу GPS-датчиков.

Вот мы с вами и рассмотрели еще один «спрятанный угол» прошивки от Xiaomi. Не забывайте – инженерное меню все-таки стоит использовать аккуратно и следовать, по возможности, доступным инструкциям.