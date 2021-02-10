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Ну что, друзья, январь прошел, а сенсационных презентаций так и не состоялось. Обычно в начале года компании уверено выстреливали своими новинками, но в прошлом месяце с этим было как-то грустно. Да, в конце января состоялся глобальный анонс линейки бюджетников Redmi Note 11. Но там бренд скорее разочаровал, поскольку ничего особенного и интересного не показали. Теперь фанаты ждут следующую интригующую серию – Poco X4, и, особенно, «народный» флагман X4 Pro. Мы уже привыкли, что Поко делают ТОП за свои деньги, предлагая мощнейшее железо по доступной цене. И, по идее, Poco X4 Pro должен был продолжить эту традицию. Но что мы получим в итоге – сейчас расскажем.

Когда выйдет новая серия Poco X4

В марте 2021 года был презентован Poco X3 Pro, который повторил успех Pocophone F1 и стал настоящим хитом бренда. Целый год пользователи активно приобретали данную модель. Поскольку X3 Pro работает на базе крутого производительного процессора Qualcomm Snapdragon 860, частота обновления экрана составляет 120 Гц, а цена смартфона, на минуточку, не превышает 250 долларов.

И вот наступил 2022 год, близится весна, и это значит, что пришел черед Poco X4 Pro. Вполне логично ожидать, что новая модель повторит успех предыдущей, и Поко Х4 Про будет настоящей конфеткой. Инсайдеры предполагают, что компания выпустит как минимум четыре телефона из этой линейки – Poco X4, X4 NFC, X4 Pro (5G) и X4 GT. Наибольший интерес вызывает именно Poco X4 Pro, поскольку модель с приставкой GT еще под сомнением, а в бюджетном Х4 ничего интересного точно не будет.

Мы уже видели Poco X4 Pro?

Poco X4 Pro уже зарегистрирован в некоторых регуляторах под модельным номером 2201116PG для международного рынка и 2201116PI – для индийского. И здесь раскрывается самое интересное: Redmi Note 11 Pro 5G тоже имеет модельный номер с первыми одинаковыми цифрами – 2201116SG. Получается, что Poco X4 Pro – это всего лишь Redmi Note 11 Pro 5G, который будет доступен в Индии и наших странах. И в этой информации можете не сомневаться, она верна на 100%.

Непонятно, зачем Xiaomi делает постоянный ребрендинг. Фанаты с нетерпением ждут новых устройств, а получают просто переименованную модель, которую уже видели. Не говоря уже о том, что это дикая путаница. Ведь в наших странах тоже продаются модели, выпущенные якобы только для Индии. Выходит, что на международном рынке будет два телефона с одинаковыми характеристики – уже представленный Redmi Note 11 Pro 5G и ожидаемый Poco X4 Pro. Так что ждать новинку от Поко абсолютно бессмысленно, ведь идентичный смартфон от Редми уже официально анонсирован и скоро появится как в Украине, так и в России.

Какие характеристики получит Poco X4 Pro

Как вы уже поняли, Poco X4 Pro – это тот же Redmi Note 11 Pro 5G. Значит, и технические параметры будут абсолютно одинаковыми. Единственное отличие может заключаться в дизайне и вариантах памяти. Скорее всего, Поко изменят блок основной камеры и разместят фирменный логотип на заднюю панель телефона, а также добавят модификацию на 256 Гб внутреннего накопителя. В остальном же это будет клон Редмика с идентичной «начинкой», а именно:

6,67-дюймовый экран Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит;

процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G;

основная камера на 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп и фронтальная на 16 Мп;

аккумулятор 5000 мАч с зарядкой мощностью 67 Вт.

Редми Ноут 11 Про 5G нельзя назвать неудачным смартфоном. Это вполне неплохой смартфон стоимостью около 320-380 долларов (в зависимости от модификации). Но никакого флагманского железа нет и в помине.

Как обстояли дела в прошлогоднем Poco X3 Pro

Ясное дело, что Snapdragon 695 5G проигрывает по производительности Snapdragon 860, поэтому Poco X4 Про – это скорее даунгрейд по сравнению с прошлой моделью. А вот качество экрана должно быть лучше, ведь в Редми Ноут 11 Про 5G используется уже матрица AMOLED, а не IPS, как в Poco X3 Pro. Частота обновления и разрешение экрана будут одинаковыми – 120 Гц и 1080x2400 пикселей. Основная камера также ожидается более продвинутая, но как в реальности будет фотографировать Poco X4 Pro – пока большая загадка. При этом, стоить Х4 Про будет уже в районе 300 долларов, если не дороже. Тогда как Х3 Про на распродажах можно приобрести за 220-230 баксов.

Выводы

Долгожданный Поко Х4 Про раскрыл все карты еще до анонса. Данный телефон оказался скорее разочарованием, ведь на нашем рынке будет два клона – Redmi Note 11 Pro 5G и Poco X4 Pro, и они точно не являются ТОПом за свои деньги или «народными» флагманами. Это просто нормальные среднеуровневые смартфоны, у которых точно будут достойные конкуренты.

Как только будет появляться больше информации о Поко Х4 Про – мы обязательно ей поделимся. А вы тем временем пишите в комментариях, ждете ли новый Поко или уже видите отличные альтернативы с крутыми характеристиками и приятной ценой.