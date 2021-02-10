Стратегия выживания от Тима Кука: обман, молчание и прочие «прелести» только бы Apple процветала

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Как Тим Кук «рулит» Apple

Когда в 2011 году Тим Кук стал главой Apple ему нужно было доказать свою состоятельность быть у руля такой глыбы как концерн из Купертино. Тогда было много сомнений и неопределенность, сможет ли компания оставаться инновационной и что будет с финансовыми показателями. Сегодня акции Apple на рекордных отметках, она доминирует на рынке смартфонов и поставила очередной рекорд по количеству проданных iPhone.

Но, если Стив Джобс дирижировал новациями и идеями, создавая продукты способные перевернуть сознание, то при Тиме Куке концерн из Купертино превратился в прагматичную машину по зарабатыванию денег. Стратегия, которую выбрал Кук понятна и отражает его характер. Никаких резких движений, плотная работа с инвесторами, выжимание максимум средств из лояльной аудитории и дружба с властями.

Тим Кук как глава компании не очень понимает, что именно нужно делать в области продуктов. Но он хороший стратег, дипломат и умеет вести компанию к росту прибыли. Именно это в нем и ценят инвесторы, которые не перестают радоваться тому, что количество получаемых барышей только растет. Он ведет себя как руководитель, ориентированный на получение максимальной прибыли, придумывая ходы, позволяющие выжать максимум средств из потребителей. Тогда как Джобс создавал имя и прибыль Apple через новые продукты и освоение новых ниш.

Но Тим Кук умелый «акробат» и дипломат, умеющий договариваться. Был в его судьбе момент, который мог стать критическим для его карьеры. Во время прошлой президентской компании он открыто поддержал Хиллари Клинтон и даже агитировал против Трампа. В итоге Дональд Трамп затаил обиду и в числе первых громких заявлений на посту Президента США стало обещание «заставить Apple собирать ее чертовы компьютеры и смартфоны в этой стране, а не в других странах». Свое решение он объяснил созданием новых рабочих мест и желанием вернуть деньги в США.

Казалось, что конфликт между Тимом Куком и Дональдом Трампом будет только нарастать, а это может негативно повлиять на Apple. Тогда многие предполагали, что разрешить его сможет только одно — отставка Тима Кука. Но мы уже знаем, что он сохранил свой пост, никто не проводил его с позором с занимаемой должности. Ему удалось, казалось бы, невозможное — он смог подружиться с эксцентричным Дональдом Трампом. И помогло в этом ему его спокойствие, умение лавировать и способность промолчать тогда, когда это нужно.

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Так, в 2019 году Дональд Трамп посетил завод Apple в Остине, штат Техас. Там он произнес пафосную речь, основной мыслью которой стало то, что эта фабрика стала демонстрацией выполнения обещаний Трампа, исполнением «американской мечты», что концерн из Купертино будет собирать свои устройства в Америке, а не в Китае. Потом в Twitter он разместил пост о том, что он открыл завод по производству электроники Apple в Техасе, который вернет рабочие места в США.

Интересно, что Тим Кук предусмотрительно промолчал и никак не комментировал эти заявления. Все дело в том, что завод был введен в эксплуатацию в 2013 году и Трамп откровенно лгал, он был не причастен к его появлению. Его молчание — взвешенный и прагматичный шаг. А сделал это он для того, чтобы не портить отношения с Трампом и сохранить преференции для своей компании, пусть даже ценой того, чтобы позволить президенту США откровенно лгать и присваивать себе несуществующие заслуги. Тем более, что и у Кука «рыльце в пуху». Тим Кук ранее обещал Трампу построить три завода в Америке, но так ничего и не сделав для этого. Это было пустое обещание, игра в поддавки.

Как сложатся отношения Тима Кука с Джо Байденом? СЕО Apple извлек уроки и во время нынешней президентской гонки никак не выказывал своих политических предпочтений. Он сохранял нейтралитет. Все потому, что он понимал, что не факт, что Трамп сохранит за собой пост Президента США. Теперь ему предстоит выстраивать отношения с Джо Байденом, который также не прочь, чтобы концерн из Купертино перенес производство устройств на родину. Еще в 2012 год, будучи вице-президентом США, он задавал вопрос Тиму Куку, почему бы не начать сборку iPhone в Америке. Тогда СЕО Apple не стал «рубить с плеча» и каким-то образом вступать в полемику. Он ограничился лишь заявлением, что Mac они начнут собирать в США.

Скорее всего, его талант дипломата и умение договариваться, пригодится ему в разговоре с Джо Байденом. Удастся ли им договориться и вести диалог? С большой долей вероятности, что да. Вряд ли Белый Дом будет гнуть компанию «через колено» и терроризировать необходимостью переноса производства в Америку.

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Другое дело, что Apple эпохи Тима Кука это уже далеко не новатор на рынке, а лишь компания умело эксплуатирующая былые заслуги и манипулирующая армией адептов. Ей сегодняшней чужды творческие начинания и желание рисковать, пробовать делать что-то совершенно иное. Умение увеличивать продажи и прибыль — это то искусство, которым Тим Кук владеет в совершенстве. Он отличный бизнес-менеджер. У Apple большой запас прочности и многомиллионная армия поклонников. Все это позволяет ей и дальше расти. Другое дело, как долго это будет продолжаться? Как скоро мы начнем говорить, что время Apple прошло? Как скоро отсутствие новацией и интересных решений заставит отвернуться от нее фанатов? Вряд ли это произойдет скоро. Магия имени Apple по-прежнему очень сильна. И статистика продаж серии iPhone 12 тому подтверждение.

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Источники: theverge, bloomberg