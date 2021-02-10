Суперновинка! Realme GT Neo 6 SE с LTPO экраном, мощными камерами и процессором от 10 913 грн

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Сбалансированный. Мощный. Бюджетный

Realme GT Neo 6 SE был представлен весной и уже успел просто разорвать технологичный рынок смартфонов. Это настоящая пушка со сбалансированными характеристиками, которые тянут минимум на младшего флагмана. А цена как у бюджетника.

Телефон получил 6.78-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой LTPO, разрешением 1264 x 2780 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость ошеломляет – 6000 нит!

Работает Realme GT Neo 6 SE на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Все требовательные игрушки летают на высоких настройках графики. ПО самое актуальное – Android 14 и Realme UI 5.0. Смартфон с Global ROM.

Основная камера Realme GT Neo 6 SE на 50 Мп с OIS + ультраширик 8 Мп + фронталка 32 Мп. Можно записывать видео в 4K с 30 и 60fps. Работает Google Play, NFC, Bluetooth 5.4 и 5G. Емкость батареи – 5500 мАч, а мощность зарядки составляет 100 Вт.

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Realme GT Neo 6 SE