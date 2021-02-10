Суперскидка! Samsung Galaxy Z Fold 5 – лучший гибкий флагман в мире только у нас всего за 58 500

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Гибкость, что удивляю

Линейка гибких смартфонов Samsung была безусловным лидером среди подобных смартфонов. Число конкурентов только растет, поэтому компания старается усовершенствовать свои смартфоны. В этом году Samsung Galaxy Z Fold 5 действительно вызвал ажиотаж среди фанатов, мы получили именно то, что ожидать. Усовершенствовался механизм сгиба, поэтому щель в сложенном виде почти незаметна. У смартфона один из лучших дисплеев, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy и отличные фотовозможности.

Galaxy Z Fold 5 разлагается плоско, в отличие от Google Pixel Fold, который всегда выглядит так, будто он не раскрыты должным образом. Он имеет степень защиты IPX8 и может выдержать некоторое влияние воды, при этом в нем продолжает использоваться высококачественная рамка из бронированного алюминия с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 спереди и сзади.

Экран этого красавца – это 6,2-дюймовый дисплей-обложка с соотношением сторон 23,1:9 и основной дисплей-раскладушка с диагональю 7,6 дюйма с соотношением сторон 21,6:18. Оба дисплея являются мощными AMOLED-дисплеями, оба яркие и насыщенные, однако основной дисплей теперь еще ярче с пиковой яркостью 1750 нит. Это действительно помогает ему вырезать блики во время использования на улице. Также на внутреннем дисплее очень удобно играть игры.

Samsung Galaxy Z Fold 5, получивший повышение мощности, теперь работает на Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy. Это усовершенствованная версия аппаратного обеспечения Qualcomm, которая получает более высокую тактовую частоту для чуть большей мощности, чем другие флагманские устройства на этой платформе. Смартфон действительно ведет себя очень хорошо как в обычных задачах, так и в играх. Также производитель улучшил охлаждение.

Samsung Galaxy Z Fold 5 оснащен пятью камерами: тремя основными камерами на задней панели, а также передними камерами для каждого из других экранов. По сути, в какую бы сторону ни был направлен телефон, там есть камера для использования. Внутренний дисплей имеет камеру под дисплеем, которую в большинстве своем вы не заметите, хотя есть небольшая разница в рисунке экрана в том месте, где она расположена. Фотографии, которые вы получаете с Galaxy Z Fold 5, типичны для Samsung, с насыщенными синими и зелеными цветами, чтобы вещи выглядели получше, чем они были на самом деле.

Аккумулятор Galaxy Z Fold 5 имеет вместимость всего 4400 мАч, но смартфон хорошо себя показывает в тестах автономности благодаря хорошей оптимизации устройства.

Смартфон оказался действительно крутым, он подарит непревзойденный опыт использования благодаря необычному формфактору. Данный смартфон можно приобрести по ссылке ниже:

Samsung Galaxy Z Fold 5﻿ 12/256﻿ GB - 58 500﻿ грн.

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