Таким предположительно может быть Honor 50 Pro+

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В сети появились характеристики Honor 50 Pro+

Huawei уверенно «тонет» по продажам смартфонов и нет предпосылок, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему. В попытке противостоять происходящему и спасти «дочку» компания продала Honor, которая хоть и остается на плаву, но как-то забуксовала в последнее время. Возможно, новым толчком станет выход серии Honor 50, которая, как ожидается, будет включать три модели.

Уже по традиции в пару к базовой версии дадут продвинутый вариант и уберфлагман, заряженный по максимуму. Вот таким самым-самым станет Honor 50 Pro+ и сегодня инсайдеры слили в сеть характеристики новинки.

Если информация достоверная, то Honor 50 Pro+ получит неизвестной модели 5-нанометровый чип с ядрами Cortex-A78 и графикой Mali-G78. Такую комбинацию мы видели в процессорах Exynos 1080 и Exynos 2100, поэтому остается только гадать, действительно ли Samsung начнет продавать свои чипы Honor или же инсайдеры ошиблись в своих предсказаниях. Тем более, что прочие источники уверяют, что новинка удостоится Snapdragon 888.

Смартфон получит 8 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель на 128 Гб UFS 3.1 и аккумулятор емкостью 4400 мАч с быстрой 67-ваттной проводной зарядкой и беспроводной на 50 Вт. В числе характеристик Honor 50 Pro+ упоминается двойная фронталка 32 Мп + 8 Мп и основная камера 50 Мп (f/1.8) + 13 Мп (ширик, f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, f/2.4) + ToF.

Дисплей должен быть диагональю 6,79 дюйма с частотой обновления 120 Гц. И это AMOLED‑матрица с поддержкой HDR10+. Обещают защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Ожидаемое время анонса Honor 50 Pro+ — май нынешнего года. Рекомендуем не спешить принимать на веру характеристики смартфона, никто не гарантирует их достоверность.

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Источник: cnmo