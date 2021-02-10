Такой Xiaomi нам не нужен! Услышь нас, Xiaomi! Пишем жалобы на MIUI 12.5

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Фанаты Xiaomi — люди достаточно терпеливые. А все потому, что долгое время все окупалось невысокой ценой, когда пользователи получали «все и сразу за копейки». Но в последнее время многое изменилось. Xiaomi перестала стесняться запрашивать высокие ценники за свои смартфоны и теперь ее бизнес заточен на вытягивание денег. А тут все средства хороши.

Компания множит «зоопарк» устройств, и создается впечатление, что сотрудники при их создании перестали адекватно общаться друг с другом. Разноголосица видна теперь практически в каждом гаджете, особенно, что касается софта. Разработчики попросту не успевают «пилить» прошивку и доводить ее до ума до старта продаж.

Маркетологи их не слышат. Стоит задача высоких продаж и в «топку» рынка «кидают» все новые и новые модели. У разработчиков попросту нет времени на «шлифование» прошивки, ведь в «затылок дышит» очередная новинка и нужно делать ПО для нее. Как не банально прозвучит диагноз, но — это конвейер и все вытекающие из этого негативные последствия, когда нет времени «чинить» старое, ведь выходит новое.

Xiaomi забыла, что пользователи хотят, прежде всего, сбалансированный аппарат, где стабильная и безглючная прошивка — один из ключевых моментов. Все больше пользователей на себе ощущают проблемы программного характера и отвратительную поддержку Xiaomi. Когда разработчики компании месяцами пытаются исправить баги и ошибки.

В итоге позитивный информационный шум сменяется на критику и множится количество жалоб пользователей на косяки в MIUI. Прошивка откровенно разочаровывает, это бесконечный «лес» проблем и даже дико крутое железо за запрошенный прайс уже не может нивелировать проблемы с забагованностью программного обеспечения.

Сейчас Xiaomi обновляет свои модели до MIUI 12.5, и мы столкнулись со шквалом жалоб, критики и негатива в сторону прошивки. Ряд владельцев отчаялись найти варианты решения проблем и их попросту достало отношение компании к программному обеспечению смартфонов.

Мы могли бы создать петицию и начать сбор подписей к ней, чтобы компания обратила внимание на проблемы с MIUI. Но все же будет правильнее, если мы откажемся от абстрактных и общих претензий. Куда действеннее будет конкретика и четкое указание на то, какие проблемы и в каких моделях есть.

Поэтому на нашем Telegram-канале мы выложили пост с просьбой всех желающих высказаться на тему проблем, с которыми они сталкиваются в смартфонах Xiaomi. Вы можете вылить там всю свою грусть, разочарование и боль. Обещаем, что ссылку на этот пост со всеми комментариями мы отправим официальным представителям компании в нашей стране. Надеемся, что так мы сможем достучаться до компании и будем услышаны. И, конечно же, надеемся, что Xiaomi всерьез возьмется за собственный программный продукт, чтобы он соответствовал ожиданиям и чаяниям пользователей.

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