Купи выгодно Realme C3 и смарт-часы Ticwatch Pro
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Сегодня предлагаем вам взглянуть на товары, которые временно сбросили в цене.
TicWatch - смарт-часы
Характеристики: TicWatch Pro, WearOS, 1.39" AMOLED, аккум. 415мАч, IP68, NFC, 512 МБ/4 Гб
Цена: $161,49 - https://lite.al/md0iW
Промокод "TICWATCH11" + купоны магазина $3 + спецкупоны $8 - https://lite.al/wN-lvl
Realme C3
Характеристики: Helio G70 + ARM Mali G52, 6.52" LCD (1600*720), 5000мАч, 3/32 Гб, NFC нет
Предложение для РФ
Ценак: 7 490 руб - https://lite.al/5TrgH
Промокод "BFSALE2020"
SSD Netac
Характеристики: Z slim, USB 3.1, Type-C, скорость чтения 500 MB/s, 250 Гб
Цена: $27,59 - https://lite.al/szqpFb
Купон магазина $1 + спецкупоны $2 - https://lite.al/wN-lvl
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