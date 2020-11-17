Купи выгодно Realme C3 и смарт-часы Ticwatch Pro

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Сегодня предлагаем вам взглянуть на товары, которые временно сбросили в цене.

TicWatch - смарт-часы





Характеристики: TicWatch Pro, WearOS, 1.39" AMOLED, аккум. 415мАч, IP68, NFC, 512 МБ/4 Гб

Цена: $161,49 - https://lite.al/md0iW

Промокод "TICWATCH11" + купоны магазина $3 + спецкупоны $8 - https://lite.al/wN-lvl

Realme C3

Характеристики: Helio G70 + ARM Mali G52, 6.52" LCD (1600*720), 5000мАч, 3/32 Гб, NFC нет

Предложение для РФ

Ценак: 7 490 руб - https://lite.al/5TrgH

Промокод "BFSALE2020"

SSD Netac

Характеристики: Z slim, USB 3.1, Type-C, скорость чтения 500 MB/s, 250 Гб

Цена: $27,59 - https://lite.al/szqpFb

Купон магазина $1 + спецкупоны $2 - https://lite.al/wN-lvl