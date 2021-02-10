TCL научилась сгибать дисплей на 360°

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В будущем смартфоны можно будет сворачивать в свиток

В рамках технологической конференции TCL Huaxing 2021 компания TCL Huaxing продемонстрировала первый в мире дисплей, который можно сгибать на 360°. Чтобы добиться нужного эффекта, предложили передовую технологию складывания/раскладывания гибкого экрана и самокомпенсирующуюся петлю. При этом производитель говорит о том, что дисплей уже прошел тест, в рамках которого он выдержал 200 тысяч испытаний на изгиб.

В разложенном состоянии устройство представляет собой компактный планшет, а сложив его пользователь получает изысканный, удобный и компактный аппарат. К числу преимуществ панели стоит причислить поддержку электронного пера.

Как скоро проект найдет свое коммерческое воплощение, информации нет. Вряд ли это перспектива ближайших пару лет. Возможно, первым новый гибкий дисплей получит какой-то из смартфонов Xiaomi. Все дело в том, что TCL Huaxing и Xiaomi вот уже несколько лет активно сотрудничают друг с другом. Именно благодаря партнерству двух компаний на свет появились смартфоны XiaoMi Mix 4 и Xiaomi Mi Mix Fold 2.

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Источник: mydrivers