Tecno Camon 12 Air – когда казалось, что вариантов нет

1322

В последнее время огромное количество пользователей смартфонов при словах "мне нужен бюджетный аппарат без наворотов" открывают АлиЭкспресс, рассчитывая найти оптимальный смартфон именно там. Оно и понятно, ведь во многих ритейлерах "бюджетный смартфон" - это глючащая звонилка с 1-2гб оперативной памяти, что в современном мире больше смахивает на насмешку над пользователем, нежели на рабочий аппарат. В крайнем случае люди идут на барахолку, надеясь найти что-то приличное и за адекватные деньги (и рискуя нарваться на недобросовестного продавца).





Однако, если нет времени ждать посылку с Али, а рисковать своими деньгами, покупая б/у аппарат без гарантии, попросту не хочется, имеет смысл обратить внимание на бюджетный смартфон от молодого бренда - Tecno Camon 12 Air.





Дизайн и комплектация





Несмотря на низкую стоимость, Camon 12 Air весьма приятно выглядит и очень неплохо укомплектован. В классической коробке из плотного картона уместился сам аппарат, классический конверт с документацией и скрепкой для извлечения сим-карты, зарядное устройство с европейской вилкой и кабелем micro usb, а также прозрачный силиконовый чехол, защитное стекло на экран и простенькая гарнитура. Согласитесь, немногие производителя могут похвастаться такой комплектовкой своих флагманов, а о бюджетниках и вовсе не стоит упоминать.





Сам аппарат выглядит вполне современно: задняя панель выполнена из синего матового пластика с градиентом, в углу находится камера с тремя модулями, а в середине — дактилоскопический сканер. Ничего лишнего — но всё на месте.





Фронтальная панель примечательна отсутствием устаревших "монобровей" и "капель" - вместо этого под селфи-камеру сделан вырез в экране. У такого расположения фронталки тоже немало ненавистников, но не стоит отрицать, что это современный тренд, которому малоизвестный на наших рынках производитель вынужден соответствовать.





Все клавиши и разъёмы тоже на месте - Tecno не отказались от стандартного мини-джека под наушники, что до сих пор приятно, несмотря на распространённость и относительную дешевизну Bluetооth-гарнитур. На нижней грани смартфона находится мультимедийный динамик, разъёмы для наушников и для зарядки. Вот последний несколько огорчил: Camon 12 Air заряжается от несколько устаревшего micro-usb, что несколько неприятно ввиду популярности более удобного и современного разъёма type-c. Бюджетность бюджетностью, но в борьбе за внимание потребителей, пожалуй, стоило бы и обратить внимание на такую немаловажную деталь, как комфорт пользователя.





Верхняя грань смартфона пуста, качелька громкости и кнопка включения смартфона находятся справа — стандартное расположение клавиш управления для большинства современных аппаратов. Слева - лоток для двух сим-карт и карты памяти. Вставляется он с усилием - довольно очевидный дефект сборки. Складывается впечатление, что если приложить ещё малейшее усилие - что-то сломается, так что стоит сразу выбрать симки и карту памяти комфортного объёма и никогда больше этот лоток не трогать.





Экран





Techo Camon 12 Air получил огромный IPS-дисплей диагональю 6.55 дюймов, но благодаря соотношению сторон 20:9 в руке он лежит вполне комфортно. Да, это "лопата", но при повседневном использовании особого дискомфорта не возникает. К тому же настолько вытянутый дисплей позволяет скрыть фронталку, практически не пожертвовав рабочей зоной.





Разрешение экрана довольно скромное: 1600х720 пикселей. Идеально сочной и чёткой картинки такой экран, конечно, не даст, но в бытовых сценариях неудобств типа заметной пиксельной сетки не обнаружилось. Правда, для комфортного чтения с экрана разрешения всё же не достаточно, так что любителям электронных книг стоит поискать альтернативу или приобрести себе нормальную читалку с технологией e-link - зрение дороже.





А вот видео смотрится вполне комфортно, несмотря на низкое разрешение экрана. Да и игрушки играются без излишнего напряжения глаз - и процессора, что также важно при выборе бюджетного аппарата. Но об этом позже.





Экран достаточно яркий, чтобы нормально пользоваться смартфоном в солнечный день, а при низкой яркости можно комфортно початиться хоть ночью под одеялом, так что с уровнями яркости проблем не возникает. Авторегулировка яркости работает плавно и адекватно, без неприятных рывков и задержек.





Автономность и производительность





Tecno Camon 12 Air получил довольно непритязательный четырёхъядерный MediaTek MT6761 с частотой 2ГГц. И вот тут становится понятен выбор разрешения для экрана: "стандартный" для такой диагонали FullHD+ столь простенький процессор просто бы не "вытянул", чуть не вся производительность уходила бы на обработку изображения.





Если отбросить предрассудки и взять Camon 12 Air в руки, становится видно, что анимация выполняется плавно, особых задержек при открытии базовых приложений нет, да и дактилоскопический сканер работает четко, почти мгновенно открывая рабочий стол. С новейшим флагманом на каком-нибудь Snapdragon 855 этот аппарат, конечно, не спутаешь, но никакого мучительного ожидания при попытке войти в галерею или открыть настройки нет.





Раз уж речь зашла о производительности — стоит затестить и игры.





Все "тяжелые" игрушки при первом запуске грузятся довольно долго. Что PUBG, что Mortal Combat, что Subway Surfers - каждую новую игру приходилось подождать. Однако после загрузки неизменно оказывалось, что на средне-низких настройках всё "играбельно", хоть и не вызывает восхищения огромным значением FPS. В общем, время убить за игрой можно, но метить в лидеры в том же PUBG при 25 кадрах в секунду и с просадками в динамичных сценах до 16-18 кадров - несколько наивно, онлайн-шутеры всё же подразумевают необходимость более мощного железа и высокого FPS ради возможности мгновенно среагировать на появление врага в зане поражения.





Огорчила аркада Archero: на уровнях с большим количеством противников и при использовании, например, бумерангов начинаются неприятные подлагивания, из-за которых выжить становится довольно сложно. Аналогичные пробелмы возникают во всех играх с большим количеством противников или иных объектов - всё же процессор "не тянет", но и на звание игрового смартфона аппарат не претендует.





Camon 12 Air продаётся в единственной версии с 3гб оперативной памяти и 32гб встроенной. Под конец 2019 года это, пожалуй, тот самый минимум, с которым пользоваться смартфоном остаётся относительно комфортно. 3Гб ОЗУ вполне хватает для запуска и удержания в памяти основных приложений — например, браузера (от Хрома лучше отказаться, да и вообще не злоупотреблять открытыми вкладками), пары-тройки мессенджеров и музыкального плеера, а внутреннюю память можно расширить карточкой MicroSD - смартфон поддерживает до 256гб дополнительной памяти.





Аккумулятор на 4000 МаЧ позволяет аппарату проработать до двух дней от одной зарядки — спасибо экономичному процессору и низкому разрешению экрана. Даже особо активным пользователям, не отрывающимся от смартфона ни на минуту, автономности за глаза хватит на день. А вот быстрая зарядка не предусмотрена — от родного ЗУ аккумулятор заряжается до 100% более двух часов.





Камера





Для устройства низшего ценового сегмента тройная основная камера — это уже что-то. Однако чудес от неё ждать не стоит — этот тот самый случай, когда лучше быть реалистом, чем мечтателем.

При хорошем освещении и фотографии получаются хорошими — детализация на высоте, при приближении фото не рассыпается на пиксели. Основной модуль на 16 мегапикселей отрабатывает вполне неплохо, что приятно.





Для создания эффекта боке есть дополнительный модуль на 2 мегапикселя, а фотографии с применением такого эффекта на удивление порадовали — размывается действительно фон, а основной объект остаётся чётким. Очень хорошо — учитывая, что многие смартфоны в подобной ценовой категории просто размывают края кадра и нередко цепляют край основного объекта.

А вот широкоугольная съёмка с применением дополнительного модуля на 5 мегапикселей несколько огорчила: детали теряются, так что сделать качественную фотографию становится проблематично. Так что если важны детали — от широкоугольной съёмки придётся отказаться.





В помещении и сумерках всё тоже довольно неплохо, хоть и не на флагманском уровне. Чёткость теряется, светящиеся объекты в сумраке несколько пересвечиваются, но в целом ничего критичного. Сложные сцены снимаются хуже - процессор не справляется с обработкой кадра, так что детали теряются по всему снимку. Это ещё не "откровенное мыло", но бюджетность аппарата уже становится очевидной.

Селфи-камера тоже неплохая: четкость приличная, хоть и не идеальная, цветопередача хорошая, а дополнительные режимы приятно дополняют картину. Например, режим "Красота" устраняет мелкие несовершенства, не превращая лицо в фарфоровую маску, а "Широкое селфи" позволяет сфоткаться с друзьями или какой-нибудь достопримечательностью, не загораживая 3/4 кадра собственным лицом. Однако "фон" всё равно плывёт, чётко выглядит только основной объект.

Звук и дополнительные возможности





О звуке сказать особо нечего. Комплектная гарнитура явно не предназначена для прослушивания классических скрипичных концертов или рок-опер, а использование более качественных наушников не спасает от смазывания барабанов или басов. Однако не слишком искушённому слушателю, которому "фоновый шум" важнее шанса услышать каждый инструмент по отдельности, вполне можно послушать музыку через наушники даже в метро — громкости вполне хватает.





К особенностям Techo Camon 12 Air можно отнести неплохую программную часть. Искусственный интеллект при работе с камерой отрабатывает вполне неплохо, автономность можно улучшить с помощью утилиты "Лаборатория батареи", для игр стоит задействовать "Игровой режим", который бросит всю мощность процессора на запущенную игрушку, а любимые приложения можно поместить во вкладку быстрого доступа, чтобы не загромождать ярлыками основной экран. В общем, фирменная оболочка HiOS 5.5 довольно интересна, так что стоит немного покопаться в настройках и подстроить телефон под себя.





Стоит отметить и полноценный слот для двух сим-карт и карты памяти — многим бюджетникам этого очень не хватает.





﻿

Итог





Tecno Camon 12 Air - очень интересный бюджетник с хорошей автономностью, приличной камерой и неплохой для своей цены производительностью. Благодаря огромному экрану и длительной работе от батареи, он может подойти и как основной аппарат для не очень притязательного пользователя, и как второй смартфон для любителя флагманов и долгих прогулок, а из-за низкой стоимости его можно купить хоть ребёнку, хоть пожилому родственнику. А то, что Camon 12 Air продаётся в наших магазинах официально — то есть с гарантией (и зачастую возможностью оформить страховку от поломки), что может оказаться важным фактором при покупке.





Технические характеристики



