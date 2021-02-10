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Tecno Phantom V Fold показали на живых видео. Samsung напрягся?

03.02.2023 85 0

Tecno Phantom V Fold показали на живых видео

Для нашего региона бренд Tecno известен только по бюджетным смартфонам достаточно неплохого качества. Но судя по информации о выпуске флагманов и даже разработке гибкого смартфона, понятно, что они настроены достаточно серьезно. Tecno готовит к выпуску сложный смартфон Phantom V Fold, который все чаще становится фигурантом утечек.

 

О самой грандиозной из них поговорим прямо сейчас. В социальных сетях распространяются несколько видеороликов, где без каких-либо чехлов-антиистоков виден дизайн будущего "фолда", да еще и в белом. Здесь можно увидеть круглый блок тройной камеры, оба дисплея, размещение всех важных элементов управления и даже чехол, который возможно будет идти в комплекте.

 

 

Tecno Phantom V Fold имеет внешний дисплей с вырезом в верхней части центра, но размер дисплея еще не разглашается. Понятно, что устройство идет по пути Samsung Galaxy Z Fold , поскольку дисплей визуально выглядит почти квадратным.

 

К сожалению, нет никакой дополнительной информации о технических характеристиках. Однако, учитывая, что устройство, вероятно, будет представлено 28 февраля, мы можем увидеть больше деталей о его спецификациях в ближайшее время.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 03.02.2023

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Tecno Phantom V Fold показали на живых видео. Samsung напрягся?