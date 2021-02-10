Технология обмана: соблазн от Qualcomm и как мы сами обманываться рады

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Автомобильный гений Генри Форд однажды сказал: "Если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы сказали, что хотят более быстрых лошадей". И он хотел донести мысль, что людям нужно предлагать то, что им действительно нужно, а вовсе не то, что они хотят. Но в современном мире потребления идет борьба за покупателей и в этой ситуации производители привыкли потакать хотелкам потребителей.

Одно из кидалов» маркетологов и Qualcomm — мощные топовые процессоры. Они каждый год по расписанию устраивают гонку за цифрами в бенчмарках и каждый новый флагманский чип круче предыдущего. Он мощнее и энергоэффективнее, он «царь горы», которому поклоняются, а его наличие внутри смартфона своеобразный знак качества и признак принадлежности к клубу элитарных.

На презентациях неизменно акцентируют внимание, что новая флагманская платформа 800 серии Snapdragon обеспечивает исчерпывающую производительность при умеренном энергопотреблении. Но все это больше имитация без реального скачка показателей и невооруженным глазом заметить присутствие новой аппаратной платформы невозможно — прошлогодняя не устарела и смартфоны с ней работают также шустро.

В этой ситуации принято бравировать цифрами в бенчмарках, которые и демонстрируют прирост. Умы потребителей будоражат внушительными «попугаями», которые еще вчера казались фантастикой. Это один из инструментов показать преимущества нового чипа. Одни из последних нарушителей спокойствия — Snapdragon 888 и его разогнанная версия Snapdragon 888+.

Восьмерка означает премиум, по мнению Qualcomm, в Азии это счастливое число, а три восьмерки – так и вовсе нечто фантастическое. Но магия цифр оказалась бессильна перед тем, что Snapdragon 888 подвержен перегреву, что чревато вылетами и резким падением кадровой частоты в длительных игровых сессиях.

И Qualcomm вовсе не беспокоит серьезная проблема с перегревом ее процессора. Народ хочет более быструю «лошадь» — они получили ее. Компания и производители смартфонов потакают хотелкам пользователей, которые хотят ежегодно как по расписанию получать все более мощное железо. Чипмейкер и рад стараться, создавая иллюзию инноваций и маркетологи старательно создают образ «честного и ультимативного флагманского процессора». По факту, новый чип оказывается даже хуже прошлогоднего. Но потребитель хочет получать «новое» железо и ему готовы потакать, пусть и путем создания иллюзии. Смотрите ролик, где подробно и наглядно раскрыта тема того, как нас обманывают в части топовых чипов, а также расскажем, как этому противостоять.