Телефон для собак DogPhone: позвони мне пес

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Придумали устройство, позволяющее домашним питомцам совершать видеозвонки владельцам

Приобретение жевательных игрушек для домашних питомцев может скоро уйти в прошлое, поскольку исследователи из Университета Глазго создали умный мяч, который позволяет собакам звонить своим хозяевам по видеосвязи, когда они чувствуют себя одинокими. А назвали новое устройство как «смартфон для собак» — DogPhone.

DogPhone - это мягкий мяч, предназначенный для домашних животных, которые испытывают стресс и скучают в разлуке с хозяевами. Он оснащен специальным датчиком и стоит псу перемещать мяч или взять его в пасть он отсылает сигнал, который активирует видеозвонок на ноутбуке или другом устройстве. Владелец домашнего питомца сам решает принять сигнал или отклонить, а также имеет возможность в любой момент завершить звонок.

Создатель DogPhone Ильен Хирский-Дугла рассказал о том, что создавать устройство ему помогал его 10-летний лабрадор Зак. Пса приучали к новой игрушке в течение 3-х месяцев, заставляя играть с ней на протяжении 16 дней. Разработчик признает, что технология не совершенна и высок процент случайных звонков, которые в конце концов могут начать раздражать владельца домашнего питомца. В любом случае сама задумка интересная и неизвестно, сколько времени уйдет на ее доработку прежде чем «собачий телефон» появится в продаже.

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Источник: gizmodo