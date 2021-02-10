Xiaomi зависает на логотипе Mi

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Что делать, если ваш Xiaomi завис на логотипе Mi и не приходит в чувства?

Мы привыкли хвалить Xiaomi за прекрасное соотношение «﻿цена-качество»﻿ и ругать за «гуляющую» стабильность прошивки MIUI. Действительно ПО от Xiaomi далеко не всегда радует стабильностью и «безглючностью», и некоторые баги могут довести ваше устройство до состояния «вечной загрузки» - смартфон будет показывать лишь начальный логотип Mi, а система так и не загрузится.

Однако стоит понимать, что состояние вечной загрузки может быть связано не только с программными проблемами. Сегодня мы разберем с вами наиболее частые причины зависания Xiaomi на логотипе Mi и попробуем восстановить правильную работу вашего смартфона.

Причины зависания Xiaomi на начальном логотипе

К несчастью, проблема вечной загрузки актуальна не только для смартфонов Xiaomi, но и для других производителей, выпускающих устройства на Android. Одна хорошая новость: благодаря распространенности данной проблемы, мы имеем четкий список причин ее возникновения и вариантов ее решения.

Самой частой причиной можно уверенно назвать некорректно выполненную перепрошивку смартфона или же его неудачное обновление. Его «популярность» объяснить легко – с каждым днем владельцев устройств Xiaomi становится больше, и многие из новых фанатов хотят пробовать себя в модернизации своего гаджета. Однако далеко не всем дано с первой попытке провести сложные манипуляции по перепрошивке с первого раза.

Еще одной похожей причиной является неаккуратное редактирование или даже удаление важных системных файлов при использовании рут-прав. Неопытные пользователи могут по ошибке «задеть» жизненно необходимые для работы смартфона файлы и получить вечную загрузку.

Как ни странно, но к наиболее распространённым причинам можно также отнести и механические (аппаратные) проблемы. Чаще всего зависание на логотипе Mi может означать износ аккумулятора. Также невозможность загрузиться в систему может появиться после банального падения смартфона.

Не забываем и возможность «словить» серьезный вирус, который может в значительной мере «порушить» целостность прошивки. Да, этот вариант встречается не так часто: все-таки вирусы в смартфонах – редкое явление. Однако и такой вариант стоит рассматривать.

Возможные решения данной проблемы

Пользователям начального уровня можно выдохнуть, так как чаще всего проблема с зависанием смартфона на логотипе Mi происходит именно из-за программных ошибок – в таком случае вернуть смартфон к жизни гораздо проще, чем при аппаратных повреждениях вашего устройства.

Разберем самые действенные способы реанимирования смартфона Xiaomi.

Сброс до заводских настроек

В первую очередь стоить попробовать наиболее логичный способ решения данной проблемы – сброс смартфона до его «магазинного» состояния. Да, после сброса все имеющиеся на вашем Xiaomi файлы будут удалены, зато все возможные программные ошибки будут тут же исправлены.

Для сброса нам понадобится зайти в рекавери – специальный раздел восстановления работоспособности устройства. Сначала выключаем смартфон, ждем несколько секунд и начинаем процесс запуска рекавери. Для этого зажимаем вместе кнопку увеличения громкости и клавишу питания. Держим, пока на экране не появится следующее меню.

Нам необходимо выбрать раздел «Wipe Data», а после нажать на кнопку «Wipe All Data». Все действия в рекавери выполняются благодаря нажатию на кнопки громкости: клавиша уменьшения громкости перемещает выбор в меню, а увеличения выступает на кнопку «Принять».

Выбираем «Wipe All Data», ждем завершения процесса, а после нажимаем на Reboot. Смартфон начнет перезагрузку. Возможно, вам повезет, и именно данный способ вернет жизнь вашему гаджету.

Экстренная перепрошивка с помощью MiFlash

Не так давно мы рассказывали вам о том, как можно откатиться на предыдущую версию MIUI. В инструкции одним из способов вернуть привычное для пользователя ПО особняком стоит перепрошивка с помощью MiFlash – специальная программа для ПК, созданная для удобной прошивки вашего Xiaomi.

Именно MiFlash может помочь нам в восстановлении нормальной работы мобильного устройства. Но для начала уточним один очень важный момент.

По официальной инструкции к MiFlash, для прошивки смартфона Xiaomi нужно иметь разблокированный загрузчик. Если вы не разблокировали его раньше, чем смартфон попал в состояние вечной перезагрузки, то с перепрошивкой могут быть большие проблемы.

Процесс разблокировки загрузчика

Однако несмотря на такое обстоятельство, некоторые пользователи сообщают, что пробовать такую экстренную прошивку можно и заблокированным загрузчиком – у некоторых процесс возврата ПО запускается и без дополнительных манипуляций. Помните – все действия вы выполняете на свой страх и риск.

Напомним процесс перепрошивки в программе MiFlash. Скачиваем ПО с официального ресурса и запускаем ее установку. Совместно с программой вам будет предложено установить и драйвера, необходимые для перепрошивки – соглашаемся со всеми условиями.

После установки программы скачиваем необходимую для нас прошивку, сделанную специально под Fastboot. Очень важно! Обязательно качайте версию именно под Fastboot. Найти файл прошивки можно как на официальных ресурсах (сайт производителя), так и на ветках специализированных форумов (4PDA).

Скачали архив с прошивкой – теперь необходимо распаковать его корень диска С вашего ПК. Ничего переименовывать не надо.

После этого выключаем смартфон и переводим его в режим Fastboot – зажимаем кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не появится изображение с зайцем в шапке и надписью Fastboot. После этого можно подключать телефон к ПК – ждем, пока смартфон полностью определиться системой.

Далее открываем MiFlash и нажимаем в левом верхнем углу программы кнопку «Select» - выбираем путь к нашей прошивке. После жмем на кнопку «Refresh», чтобы программа определила ваш смартфон. Когда устройство появится в списке MiFlash, выбираем в нижней части программы вариант «Clean All» и жмем Flash. Ждем окончания прошивки и, возможно, радуемся восстановлению работы устройства.

Отправка смартфона в сервисный центр

Если описанные ранее способы не помогают, то, к сожалению, остается только один выбор – отнести ваше устройство в авторизированный сервисный центр, где специалист сможет провести полную диагностику поломки и, по возможности, исправить ошибку с зависанием устройства на начальном логотипе.

Перед походом в сервисный центр обязательно ознакомьтесь с отзывами в Интернете – плохой мастер нанести дополнительный вред вашему смартфону, а за диагностику еще и придется платить.

Вечная перезагрузка – очень неприятная ситуация, которая может появиться в любой момент. Но не стоит волноваться – мы видим, что эта проблема вполне решаема, а способы ее решения доступны каждому.