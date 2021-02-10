Как сделать откат прошивки на Xiaomi

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Остались недовольными свежим обновлением MIUI? Давайте разберемся, как вернуть прошлую версию прошивки

Продукция Xiaomi с момента своего появления на рынке мобильных устройств стала пользоваться бешеной популярностью. В основном, связано это было с правильно выбранной философией бренда: максимально «прокаченные» характеристики за минимальный ценник. Стоит отдать компании должное – этого правила производитель придерживается и до сих пор.

Однако не только низким прайсом смогли Xiaomi захватить интерес настолько большого количества фанатов. Ещё одной привлекательной составляющей смартфонов Xiaomi для потенциальных покупателей стала прошивка MIUI. Этот графический интерфейс значительно увеличивал количество «плюшек» чистого Андроида, при этом обладал самобытным и приятным для многих дизайном.

К сожалению, все ее плюсы для немалого количества пользователей легко затмевались одним огромным минусом – вечные баги в свежих обновлениях. Из-за этого многие пользователей регулярно озадачены вопросом «А не вернуться ли на старую версию прошивки?». Сегодня мы с вами разберемся, как можно «откатиться» на прошлую версию MIUI.

Подготовка к откату

Стоит отметить, что так называемый «откат» - не самая страшная вещь для опытных пользователей, но новичков может ждать несколько серьезных проблем.

Во-первых, перед такой серьезной манипуляцией обязательно обеспечьте ваш смартфон достаточным уровнем заряда аккумулятора. Производитель рекомендует иметь хотя бы 60 процентов «зарядки», мы же посоветуем наполнить батарейку вашего устройства под завязку.

Во-вторых, обязательно сделайте резервную копию всех важных для вас данных. Это необходимо сделать из-за естественного последствия «отката» - память устройства будет возвращена в девственно чистое состояние.

Бэкап (резервное копирование) данных можно сделать как внутренними «силами» MIUI (Настройки MIUI => Дополнительные настройки => Восстановление и сброс => Резервное копирование), так и приложениями от сторонних разработчиков. Если вы не считаете трудностью вручную восстановить имеющиеся настройки устройства, тогда достаточно будет сбросить необходимые вам файлы (фото, видео, документы) на ваш ПК.

Напоследок посоветуем перед откатом выполнить сброс настроек – процесс, после которого ваш смартфон вернется к своему «магазинному» состоянию. Сделать это стоит как минимум для того, чтобы исключить ошибки, которые могли возникнуть после неудачного переноса настроек с предыдущей версии прошивки – после сброса все баги могут исчезнуть сами по себе.

Для сброса вашего смартфона необходимо зайти в общие Настройки, прокрутить до раздела Дополнительные настройки (Расширенные настройки), найти подпункт Восстановление и сброс и нажать на кнопку «Сбросить к заводским настройкам». Повторяем – перед данной процедурой желательно сделать резервную копию ваших текущих настроек, а также сбросить имеющиеся файлы на ПК.

Варианты «отката» на предыдущую версию MIUI?

Существует несколько способов вернуть привычную версию MIUI на ваш смартфон. Первым мы распишем самый простой способ, который подойдет для большинства пользователей. Остальные будут распределены по степени трудности понимания.

Уточним сразу: с появлением новых версий MIUI проводить манипуляции по откату становится все сложнее. Связано это с политикой Xiaomi под названием Anti-Rollback. О ней мы говорили в нашей недавней статье. Поэтому все действия вы делаете на свой страх и риск. Обязательно перед выполнением всех инструкций ознакомьтесь с ветками ваших устройств на 4PDA.

Откат при помощи раздела «Обновление»

Первым способом будет использование приложения «Обновление». Плюсом данного алгоритма является его объективная простота: вам не придется разблокировать загрузчик и устанавливать дополнительное ПО.

Для начала скачиваем с официального сайта, либо с проверенных форумов (вроде того же 4PDA) предыдущую версию прошивки на ваш смартфон. Обязательно скачайте файл формата .zip – именно он будет задействован при откате через память устройства. Скачали необходимый файл и сразу перекидываем его в корневую папку вашего смартфона – не нужно создавать новую папку.

Обязательно переименуйте архив в update.zip – иначе MIUI не сможет «поймать» данный файл обновления.

Скинули архив – переходим к процессу отката. Для этого нам нужно открыть меню для разработчиков. Мы рассказывали, как это сделать, в одном из наших материалов. Зашли в меню для разработчиков, а теперь ищем раздел «Заводская разблокировка». Активируем его.

После этого заходим в общие Настройки смартфона и переходим в пункт «О телефоне». Внутри нас будет ждать раздел «Обновление», где мы найдем в правом верхнем углу иконку в виде трех точек – нажимаем на нее.

Нам нужен пункт «Выбрать файл прошивки», по нажатию на который попадаем в память устройства. Выбираем нужный нам архив update.zip и ждем окончания обновления. Смартфон перезагрузится, и мы будем наблюдать привычную для нас версию прошивки.

Откатываем прошивку при помощи MiFlash

Следующий способ будет актуальным для «знающих» пользователей смартфонов Xiaomi. Для более удобной прошивки умельцы создали специальную программу для ПК под названием MiFlash. Она может здорово помочь при решений многих проблем, связанных с перепрошивкой – в том числе и с откатом на старую версию ПО.

Напоминаем, что данный способ предполагает наличие разблокированного загрузчика – не подойдет для заблокированных устройств.

Для начала качаем последнюю версию MiFlash с официального сайта проекта (https://www.xiaomiflash.com/). Устанавливаем ее на ваш ПК. Во время установки программы вам будет предложено также установить необходимые драйвера – соглашаемся со всеми «просьбами» MiFlash.

После установки данного ПО скачиваем необходимую версию прошивки, но теперь предназначенную для Fastboot. Не переживайте – об этом вас предупредят и официальный сайт производителя, и специализированные форумы.

После скачивания архива нам необходимо распаковать его содержимое в диск С вашего ПК. Переименовывать распакованную папку не нужно.

Выключаем смартфон и переводим его в режим Fastboot – зажимаем одновременно кнопку питания и кнопку понижения громкости, пока не появится изображение с зайцем в шапке. Открываем MiFlash – программа должна определить ваше устройство после того, как вы нажмете на кнопку «Refresh».

После появления вашего смартфона в списке программы нажимаем на кнопку «Browse» в левом верхнем углу, после чего ищем в памяти диска С папку с прошивкой для Fastboot. После этого в нижней части программы выбираем пункт «Flash all» и нажимаем на кнопку «Flash» - пойдет установка нужной прошивки. После прошивки смартфон будет как новый.

Вы также можете откатить прошивку при помощи стороннего рекавери TWRP. Так как этот способ доступен только для «гуру» перепрошивок, подробно расписывать его не имеет смысла.