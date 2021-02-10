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Теперь никакой Google Camera: это приложение стало эксклюзивом для смартфонов Pixel ﻿вместе с новыми функциями

15.10.2023 196 0

Google меняет концепцию

Приложение Google Camera, эксклюзивное для устройств Pixel, было переименовано в Pixel Camera в магазине Play Store от Google. Поисковый гигант также заменил "Google Camera" на "Pixel Camera" в описании приложения, которое теперь звучит так: "Никогда не пропустите ни одного мгновения с полностью обновленной камерой Pixel Camera и снимайте фантастические фотографии и видео, используя такие функции, как портрет, ночной прицел , замедленная съемка и кинематографическое размытие.

 

google

 

Последняя версия программы Pixel Camera, доступная для Pixel Fold, Pixel Tablet и Pixel 7 Pro, – v9.0, а для Pixel 8 и 8 Pro – v9.1. Следует также отметить, что последняя версия Pixel Camera работает только на устройствах Pixel под управлением Android 14 и выше, тогда как версия для Wear OS работает только на устройствах под управлением Wear OS 3 и выше, подключенных к смартфонам Pixel.

 

Помимо переименования приложения Google Camera, Google также развернула собственный лист общего доступа для Google Photos в Android 14, поэтому при нажатии на иконку общего доступа появляется лист "Общий доступ к изображению" с кнопкой "Изменить" в верхнем правом углу. позволяет выбрать несколько изображений для общего доступа.

 

google

 

Выбранное изображение также имеет значок карандаша в углу для запуска инструмента "Разметка", а карусель под ним содержит несколько действий Google Фото, включая "Создать ссылку", "Отправить фото" и "Добавить в альбом". В следующих нескольких строках вы увидите цели для прямого обмена, включая часто используемые программы. А если прокрутить вверх, то можно получить доступ ко всей сети.

 

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Источник: 9to5google

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 15.10.2023
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Теперь никакой Google Camera: это приложение стало эксклюзивом для смартфонов Pixel ﻿вместе с новыми функциями