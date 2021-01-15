Теперь Xiaomi вслед за Huawei получило клеймо «иностранного агента». Что дальше?

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Xiaomi включили в черный список компаний, с которыми нельзя иметь дело

Когда США начал войну против Huawei мало кто тогда верил, что она будет долгой и такой разрушительной. Но, похоже, чиновников Белого дома специально обучают тому, что, если есть враг его нужно уничтожить, а если врага нет — создать его. Вот таким «козлом отпущения» и стала Huawei, мешавшая планам США доминировать на рынке 5G-сетей.

Развязал войну эксцентричный Дональд Трамп, которому остались считанные дни до сложения полномочий. И даже оставшееся время проходит в борьбе с Китаем. Почти наверняка не без его участия Пентагон расширил «черный список» неугодных компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности США и подозреваются в сотрудничестве с военным ведомством КНР. И теперь в нем появилась компания Xiaomi.

Об этом сообщило издание Reuters, которое сумело увидеть список персон нон-грата. На данном этапе это не несет какую-то серьезную угрозу для Xiaomi. Только то, что до ноября нынешнего года американские компании должны будут вывести свои активы из Xiaomi, если они есть. А также им запрещено в будущем инвестировать в те компании, которые попали в черный список. Сейчас Xiaomi не постигла участь Huawei в части санкций. Китайская компания может и дальше закупать комплектующие, ставить Google‑сервисы на аппараты и производить их. Но надолго ли?

Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы и о ней написали многие даже непрофильные издания. Отреагировал и фондовый рынок падением акций Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже на 11-14%. Да, и фанаты компании занервничали и стали говорить о том, что Xiaomi ждет участь Huawei.

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Естественно, что все происходящее не осталось незамеченным и Xiaomi, которая выступила с официальным заявлением. В нем она уверила, что всегда соблюдала и соблюдает неукоснительно действующие законы и правила ведения бизнеса. Вполне предсказуемо, что Xiaomi отрицает какую-либо связь с военными (читать разведкой) и намерена изучить сложившуюся ситуацию, чтобы принять все меры для защиты акционеров и себя.

Со своей стороны, она призвала инвесторов, акционеров и простых пользователей не поддаваться панике и соблюдать осторожность с операциями с ценными бумагами компании в нынешних условиях. Если читать между строк, то Xiaomi просит не спешить продавать акции компании. Но американским инвесторам (если они есть) не оставили выбора — им придется продать ценные бумаги китайского гиганта.

Первый тревожный звоночек для Xiaomi прозвучал. Теперь США может приняться за нее и вариант битья санкциями исключать нельзя. По какому сценарию будет развиваться дальнейшая ситуация, остается загадкой. Многое будет зависеть от того, какую риторику во взаимоотношениях с Китаем изберет вновь избранный Президент США Джо Байден. Хочется верить, что он откажется от враждебной политики «зачищать территорию». А мы со своей стороны только скрестим пальцы — Xiaomi, живи!

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Источник: reuters