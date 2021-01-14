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Cкладной смартфон Xiaomi замечен в дикой природе

14.01.2021 495 0

В сеть утекла фотография гибкого смартфона на MIUI 12

Компания Xiaomi уже давно стремится занять нишу в сегменте гибких смартфонов. Еще в начале 2019 года, китайская компания показала своё представление гибких устройств. В массы этот аппарат так и не дошел, но, возможно, скоро мы увидим запуск смартфона Xiaomi Foldable. Китайцы, решили взять пример у Samsung и сделать похожее устройство.

 

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Cкладной смартфон Xiaomi замечен в дикой природе – фото 1

 

Как видно на фотографиях, смартфон будет оборудован похожим механизмом, как и у Galaxy Z Fold 2. Сгибается он по средине. Видимо их решение с тройным сгибом на представленном аппарате в 2019 году не увенчалась успехом. Так же на изображение видно, что смартфон находиться в чехле, но фирменная оболочка MIUI 12 раскрывает нам все карты. По данным источника возможная презентация данного аппарата запланирована на конец этого года.

 

Cкладной смартфон Xiaomi замечен в дикой природе – фото 2

 

Компания Xiaomi пока не дает никаких комментариев по этому поводу. Приятно осознавать, что на рынке гибких смартфонов появится достойный конкурент в виде Xiaomi. И что не мало важно, будем надеяться на демократичный ценник.

 

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Источник: mysmartprice

складной смартфон Xiaomi
Автор: Синяговский Богдан Дата публикации: 14.01.2021

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Cкладной смартфон Xiaomi замечен в дикой природе