Cкладной смартфон Xiaomi замечен в дикой природе

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В сеть утекла фотография гибкого смартфона на MIUI 12

Компания Xiaomi уже давно стремится занять нишу в сегменте гибких смартфонов. Еще в начале 2019 года, китайская компания показала своё представление гибких устройств. В массы этот аппарат так и не дошел, но, возможно, скоро мы увидим запуск смартфона Xiaomi Foldable. Китайцы, решили взять пример у Samsung и сделать похожее устройство.

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Как видно на фотографиях, смартфон будет оборудован похожим механизмом, как и у Galaxy Z Fold 2. Сгибается он по средине. Видимо их решение с тройным сгибом на представленном аппарате в 2019 году не увенчалась успехом. Так же на изображение видно, что смартфон находиться в чехле, но фирменная оболочка MIUI 12 раскрывает нам все карты. По данным источника возможная презентация данного аппарата запланирована на конец этого года.

Компания Xiaomi пока не дает никаких комментариев по этому поводу. Приятно осознавать, что на рынке гибких смартфонов появится достойный конкурент в виде Xiaomi. И что не мало важно, будем надеяться на демократичный ценник.

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Источник: mysmartprice