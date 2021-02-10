Tesla Phone — смартфон, который построил Илон Маск: миссия выполнима?

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Есть немало тех, кто обожает Tesla и Илона Маска, которые не дают заскучать. История основателя Tesla звучит как сказка: жил-был бизнесмен, изобретатель и техно-пророк Илон Маск, который задумал совершить революцию в ряде сфер. Он создал отдельную нишу в бизнесе электрокаров, стремится наполнить дома солнечной энергией и спутниковым интернетом, с ним человечество должно научиться свободно бороздить просторы вселенной, колонизировать Марс, свободно вживлять в мозг чипы и многое другое.

Кажется, что нет того, что находится не в сфере его интересов. А что насчет смартфонов? Согласитесь, что индустрия только бы выиграла от того, что Илон Маск взялся бы за создание мобильных устройств, позаботился бы о насущных проблемах человечества. Современными смартфонами никого не удивишь, все предсказуемо и развивается размеренно. Редкая модель вызывает бурную реакцию в сети. Уверены, что будь на рынке смартфоны Tesla, индустрии жилось бы интересно, бодро и задорно.

Мы решили порассуждать, каким бы мог быть Tesla Phone, а также собрали воедино все слухи и предсказания о нем. Расскажем, почему мы считаем, что миру смартфонов не хватает гипер-энергии и безумных идей Илона Маска и его подобных. Напомним, что люди способны на великие дела. Именно такие безумцы как Илон Маск толкают этот мир. Вопрос только куда? Есть ли в этом идеальном и технологичном мире Илона Маска место смартфонам?