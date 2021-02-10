Тест камеры Samsung Galaxy A52: оцениваем качество фото

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Как Samsung смог создать «среднеклассника» с качественными камерами

Модель Samsung Galaxy A52 выходит на рынок. Мы уже составили первое впечатление о нем и поделились им в своем обзоре. Но мы продолжаем разбираться в смартфоне и сегодня у нас на повестке дня тестирование камер Galaxy A52. Поделимся примерами снимков и для сравнения взяли Redmi Note 10 Pro. Это две модели из одного сегмента и им придется побороться за симпатии пользователей.

Начнем с того, что у смартфона пять камер, где одна фронтальная, а оставшиеся четыре установлены сзади. Основной модуль прокачали по сравнению с предшественником, предложив 64 Мп сенсор со светосилой f/1.8 на смену 48 Мп датчику, а к фазовой автофокусировке присоединили оптическую стабилизацию. Дополнили его шириком на 12 Мп с апертурой f/2.2, макросенсором на 5 Мп и датчиком глубины с аналогичным разрешением, отвечающим за корректную работу системы размытия фона.

Благодаря оптическому стабу и неплохой светосиле, главный сенсор хорошо обрабатывает дневные и ночные снимки. Риск получить смаз на фото в любых условиях освещения невелик, основной модуль справляется с различными сюжетными снимками уверено и корректно. Оптика вытягивает хорошую детализацию и цветопередачу. Правда, кому-то покажутся краски ядовитыми и чрезмерно насыщенными, но это дело вкуса. Оптического зума нет, применяется кроп с основной камеры.

Вторая камера, отвечающая за широкий угол, справляется со своей задачей в пейзажных снимках. Качество хорошее, претензий к резкости на всех участках кадра нет, грубых артефактов и искажений не наблюдается, как и нет претензий к динамическому диапазону. Днем снимки получаются четкими, без мыла, но на фото, созданных в условиях недостаточного внешнего освещения, замыленность присутствует, хоть и минимальна.

Программное размытие заднего фона Galaxy A52 делает корректно и макромодуль справляется со своими задачами на ура, но только в условиях достаточного света. А вот при дефиците внешнего освещения — сделать резкие снимки задача не из простых.

Интерфейс камеры не изменился и хорошо знаком по прочим моделям Samsung. Он функциональный и позволяет быстро получить доступ к различным режимам и эффектам. Из нового — режим «Веселый», который использует эффекты из Snapchat. Раздел постоянно обновляется и пополняется новыми фишками, что может понравиться молодежной аудитории, предпочитающей забавляться различными спецэффектами.

Фронталка в Galaxy A52 на 32-мегапикселя и на выходе получаются снимки разрешением 8 Мп. Компания обыгрывает технологию Quad Bayer и добивается приемлемого качество селфи в условиях плохого освещения. В целом селфи-камера снимает хорошо, но ей все же не хватает тонкости в обработке цвета кожи. Работа фронтальной камеры не стала открытием, все привычно и на уровне прочих устройств из своего ценового сегмента.

Общее впечатление от фотовозможностей Galaxy A52 хорошее — камера выдает приятный глазу результат в разных условиях освещения. Она хорошо улавливает детали и не лажает откровенно в каких-то сценариях, все делает уверенно, стабильно и основательно.

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