TikTok пытается конкурировать с поисковиком Google: фрагменты Wikipedia теперь можно найти в TikTok

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Wikipedia ﻿в TikTok﻿: это что-то новое

Пользователи TikTok все чаще используют приложение как поисковую систему, чтобы найти все – от ближайших ресторанов до новостей.

На этой неделе пользователи заметили, что приложение незаметно добавило фрагменты Википедии на некоторые страницы результатов поиска людей, мест и событий.

Представитель TikTok Захари Кайзер подтвердил The Verge, что компания сотрудничает с Википедией, чтобы предоставлять информацию пользователям непосредственно в приложении. Кайзер говорит, что эта функция работает уже несколько месяцев, но компания пока не заявила об этом официально.

Функция Википедии появляется, когда пользователи прокручивают вниз результаты поиска в приложении. Нажав на фрагмент, пользователь попадает непосредственно в Википедию, ссылки внизу фрагмента переходят в разные разделы статьи Википедии.

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Источник: theverge