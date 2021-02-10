TikTok пытается конкурировать с поисковиком Google: фрагменты Wikipedia теперь можно найти в TikTok
Wikipedia в TikTok: это что-то новое
Пользователи TikTok все чаще используют приложение как поисковую систему, чтобы найти все – от ближайших ресторанов до новостей.
На этой неделе пользователи заметили, что приложение незаметно добавило фрагменты Википедии на некоторые страницы результатов поиска людей, мест и событий.
Представитель TikTok Захари Кайзер подтвердил The Verge, что компания сотрудничает с Википедией, чтобы предоставлять информацию пользователям непосредственно в приложении. Кайзер говорит, что эта функция работает уже несколько месяцев, но компания пока не заявила об этом официально.
Функция Википедии появляется, когда пользователи прокручивают вниз результаты поиска в приложении. Нажав на фрагмент, пользователь попадает непосредственно в Википедию, ссылки внизу фрагмента переходят в разные разделы статьи Википедии.
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Источник: theverge