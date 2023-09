Pokemon Go теперь точно не для Samsung: фанаты игры не могут войти в аккаунт

89

Pokemon Go теперь не для Galaxy

В скором времени владельцы Samsung Galaxy смогут перейти на One UI 6. Но если вы игрок в Pokemon Go, вы хотите это сделать еще быстрее. One UI 5.1.1 вызывает сбой приложения Pokemon Go.

В последние несколько недель многие владельцы Galaxy сообщали о проблемах с Pokemon Go на Reddit и X (ранее Twitter). Эти пользователи утверждают, что не могут войти в свои учетные записи, получая всплывающие сообщения типа «Эту учетную запись не удалось аутентифицировать». Похоже, проблема возникла только после того, как эти пользователи обновили свои телефоны One UI 5.1.1.

Проблема распространилась так широко, что команда поддержки Niantic признала проблему. Niantic также отмечает, что проводит расследование и следит за обновлением через свои официальные каналы.

Исходя из отчетов, большинство случаев касается серии Galaxy S21. Однако есть несколько жалоб от людей с устройствами Galaxy Z Fold, S20 и Note.

Непонятно, в чем именно проблема, но в обновлении может быть нечто противоречащее игре. Samsung Deutschland предлагает то же самое в ответе пострадавшему владельцу Galaxy.

На данный момент нет официальных сообщений от Niantic или Samsung о том, когда может поступить поправка. Но если вы не можете ожидать, один пользователь Reddit возможно нашел обходной путь, который вы можете попробовать.

Источник: androidauthority