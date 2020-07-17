TikTok назвали условия для спасения от блокировки в США

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Мир разделился на три лагеря: кому-то нравится TikTok, кого-то он бесит, а кто-то и вовсе не знает что это. Но реальность уже такова, что сейчас от этой «вирусной» машины китайского производства никуда не деться, для многих это хороший способ развлечься за просмотром разнообразных роликов.

Деятельность этого сервиса крайне заинтересовала США, для которых все что «сделано в Китае» представляет потенциальную угрозу национальной безопасности. Ранее стало известно, что Белый дом всерьез рассматривает возможность заблокировать работу TikTok в США, а все по причине того, что они могут сотрудничать с властями Китая.

Естественно, что создатели TikTik все обвинения отвергают и заявляют, что они являются законопослушной компанией и никому ничего не «сливают». Поверят ли им власти США? Скорее всего, нет. Но шанс на спасение есть. И он очень интересный — стать американской компанией.

Так, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил о том, что TikTok нужно разорвать «кровные узы» с компанией-создателем ByteDance и работать как «независимая американская компания». Чиновник считает, что такой путь предпочтительнее, чем попасть под запрет. Маловероятно, что состоится «развод» TikTok и ByteDance, а это означает, что вопрос с блокировкой TikTok в США уже решен.

Для справки. Китайская компания ByteDance создана в 2012 году и специализируется на разработке мобильных приложений. Ее главный продукт — агрегатор новостей Toutiao с аудиторией в 120 млн человек ежедневно. Сам TikTok был создан в 2016 году и первоначально называлось Douyin.

Источник: gizchina