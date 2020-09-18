ТОП-3 бесплатных приложения для фитнеса

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Подобрали для вас топ 3 приложения для фитнеса





Стремление привести здоровье и самочувствие в порядок вполне естественно и позитивно. Увы, случается так, что желание не переходит из мысли на этап действий. Часто просто не хватает мотивации. Исправить это можно, если визуализировать результаты, выразить их через данные.

Установка качественного и удобного фитнес-приложения на смартфон позволит отслеживать прогресс, фиксировать достижения. Азарт превзойти свои же результаты подогреет интерес к занятиям, а сами тренировки станут куда интереснее и информативнее.

Mindbody: Home Workout & Fitness App

Приложение в первую очередь рассчитано на поиск подходящих мест для занятий спортом. База данных перманентно пополняется актуальной информацией. Из дополнительных преимуществ: вы можете в самом приложении забронировать нужное время и дату в выбранном заведении.

Лучше всего приложение работает за границей: это отличный шанс выбрать новый фитнес-клуб, путешествуя по другим городам. Если же не хочется никуда ходить, можно подобрать велотренажер для дома и не зависеть от загруженности фитнес-центра, погоды и прочих внешних факторов.

J&J Official 7 Minute Workout

Приложение хорошо подходит любителям быстрых тренировок. В нем много разнообразных занятий на 7 минут выполнения. Вы самостоятельно можете выбрать сложность заданий исходя из физической подготовки. Есть как простые, так и сложные упражнения. Помимо интенсивных тренировок, есть и промежуточные, которые длятся по 16 минут, а также основные. Приложение хорошо подходит тем, кто начинает заниматься спортом. Среди видов тренировок:

прыжки;

бег на месте;

разработка трицепса и т. д.

Также вы можете составлять индивидуальную программу занятий, комбинируя различные упражнения из списка. Реализовано визуальное и звуковое сопровождение тренировок, что помогает правильно выполнять задания.

Charity Miles: Walking & Running Distance Tracker

Удобное и красиво оформленное приложение для фиксации расстояния при занятиях спортом. Отлично подходит для бега, езды на велосипеде или быстрой ходьбы. В качестве мотивации реализована добровольная благотворительная программа через популярные организации. Каждый пройденный километр оплачивается спонсором, а вам достаточно лишь выбрать, куда эти деньги направляются. Идея приложения проста: своей активностью вы помогаете нуждающимся людям. Чем не мотивация к действию?