ТОП-5 игровых смартфонов до 15 000 грн на начало 2024 года – Xiaomi, Realme, OnePlus, Google

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Геймерские смартфоны всегда ассоциировались с флагманской категорией. Пользователи привыкли, что нужно заплатить немалую сумму за телефон, который будет отлично справляться с тяжелыми игрушками.

Но, к счастью, это не всегда так: в среднебюджетном сегменте тоже есть модели, для которых ресурсоемкие игры не станут проблемой.

Мы подготовили подборку, состоящую из 5 лучших игровых телефонов стоимостью до 15 000 грн, которые вы можете приобрести в начале 2024 года. Это будут настоящие монстры производительности с крутым железом.

Лучшие игровые телефоны до 15 000 грн.

Poco X6 Pro

Poco F5

OnePlus Ace

Realme GT Neo5 SE

Google Pixel 6a

Выводы

В рейтинг вошли смартфоны от популярных брендов, умеющих делать ТОП за свои деньги. Это Xiaomi, Realme, Google и OnePlus. У всех этих девайсов суперпроизводительные процессоры и высокие показатели в синтетических тестах.

Poco X6 Pro

Poco X6 Pro

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Подборку открывает недавняя новинка от бренда Poco, предлагающая 6.67-дюймовый AMOLED-экран разрешением 1220 x 2712 пикселей. Частота обновления 120 Гц, пиковая яркость достигает 1800 нит.

По качеству дисплей Poco X6 Pro просто великолепен. Если оценивать визуально, его не отличишь от флагмана. Конечно, нет технологии LTPO и других крутых фишек, но те параметры, которые у нас есть, и так очень достойны.

Корпус Poco X6 Pro выполнен из пластика и это можно считать минусом. В некоторых цветах есть покрытие из экокожи. Смартфон можно купить в цветах Black, Yellow и Gray.

От влаги модель защищена по стандарту IP54. Размеры составляют 160.5х74.3х8.3 мм с весом 186 (190) граммов.

Теперь о производительности Poco X6 Pro. На борту смартфона – 4-нанометровый Mediatek Dimensity 8300 Ultra, который может сразиться с флагманскими чипами от Qualcomm. При этом Dimensity 8300 Ultra меньше греется.

В AnTuTu Поко Х6 Про набирает почти 1 400 000 баллов. Да, это не 2 миллиона баллов, как у топовых флагманов, зато вы не столкнетесь с чрезмерным нагревом и троттлингом. Для игр – это идеальный вариант.

Poco X6 Pro предлагается в трех модификациях памяти: 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. Из коробки Поко поставляется с новым Android 14 и HyperOS (MIUI 15).

Камеры телефона хорошие, но это не самый высокий уровень. Главный сенсор на 64 Мп с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп, макро на 2 Мп и фронталка на 16 Мп. На основную камеру видео можно писать в 4K@/30fps.

С автономностью у Poco X6 Pro тоже все отлично. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечит до двух дней работы, а 67-ваттная зарядка накормит батарею до 100% всего за 45 минут.

Плюсы:

Качественный AMOLED-экран;

Процессор Dimensity 8300 Ultra;

Доступная цена;

Android 14 из коробки.

Минусы:

Пластиковый корпус;

eSIM не поддерживается.

Poco F5

Poco F5

Следующий смартфон от этого же бренда, и он называется Poco F5. Телефон получил 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.

Корпус здесь тоже полностью пластиковый. Заявлен небольшой стандарт влагозащиты IP53. Poco F5 выпущен в цветах Black, Blue и White. По размерам все стандартно: 161.1х75х7.9 мм с весом 181 грамм.

В качестве процессора Poco F5 выступает Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, построенный по 4 нанометрам. Это среднеуровневое железо, которое демонстрирует отличные результаты при выполнении трудных задач.

Snapdragon 7+ Gen 2 слабее Dimensity 8300 Ultra, и это хорошо видно по синтетическим тестам. В AnTuTu Poco F5 набрал около 930 000 баллов. Смартфон не смог преодолеть отметку в миллион баллов, но все равно чип мощный и игровой.

Покоя Ф5 предлагается с двумя вариантами памяти: 8/256 и 12/256 ГБ. С завода телефон работает на Андроиде 13, но есть возможность обновиться до Android 14 с HyperOS.

По другим характеристикам у Poco F5 тоже все хорошо: тройная камера с главным 64-мегапиксельным сенсором и оптической стабилизацией, аккумулятор емкостью 5000 мАч и проводная зарядка мощностью 67 Вт.

Плюсы:

Яркий и качественный экран;

Хорошее железо;

Базовая версия на 256 ГБ ПЗУ;

Великолепная автономность.

Минусы:

В материалах корпуса используется только пластик.

OnePlus Ace

OnePlus Ace

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Уйдем от смартфонов Xiaomi и рассмотрим OnePlus Ace, выпущенный в 2022 году. Несмотря на то, что это уже не новая модель, ее характеристики до сих пор остаются актуальными. Также представлен Ace 2 и Ace 3, но они уже выходят за обозначенные нами ценовые рамки.

OnePlus Ace получил 6.7-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080 x 2412 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит. Передняя панель защищена закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

По размерам OnePlus Ace все такой же большой: 163.3 x 75.5 x 8.2 мм с весом 186 граммов. Смартфон можно найти только в цветах Black и Blue.

Теперь самое интересное – производительность. Под капотом у OnePlus Ace находится 5-нанометровый Mediatek Dimensity 8100 Max. Хоть процессор и не новый, но очень мощный. В AnTuTu получаем чуть больше 800 000 баллов.

Картину дополняют крутые модификации памяти. Базовая версия идет на 8/128 ГБ, а топовая – на 12/512 ГБ. Из коробки OnePlus Ace работает на Android 12 и ColorOS 12.1, но будет возможность обновиться до нового ПО.

Камеры OnePlus Ace не разочаруют. Главный 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией + ультраширик 8 Мп и макро 2 Мп. Фронталка на 16 Мп просто хорошая.

И наконец автономность OnePlus Ace. Батарея емкостью 4500 мАч: этого спокойно хватит на день работы при активном использовании. Но особенно круто смотрится мощность зарядки на 150 Вт.

Плюсы:

Стильный дизайн;

Процессор Mediatek Dimensity 8100 Max;

Много модификаций памяти;

Мощность зарядки 150 Вт.

Минусы:

Из коробки установлен Android 12.

Realme GT Neo5 SE

Realme GT Neo5 SE

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Пора поговорить о доступном игровом смартфоне Realme – GT Neo5 SE. Смартфон стал обладателем 6.74-дюймового OLED-экрана с разрешением 1240 x 2772 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит.

Выглядит Realme GT Neo5 SE достаточно ярко, особенно в расцветке Gradient. Цветовой вариант Black более консервативен. Габариты составляют 163,9 x 75,8 x 9 мм по весу 193,1 грамм.

"Сердцем" Realme GT Neo5 SE является процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, который мы уже встречали в Poco F5. Этот чип – настоящая находка в среднебюджетном сегменте. И стоят смартфоны с таким железом недорого, и производительность у них отличная.

Вариантов памяти у Realme GT Neo5 SE очень много: от 8/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ. Последняя модификация выглядит максимально круто, но куда использовать эти 16 гигабайт ОЗУ – непонятно.

Слабым местом смартфона являются, пожалуй, камеры. Основной 64-мегапиксельный сенсор не получил оптической стабилизации. Фотографирует он просто нормально, да и то при хорошем освещении. Ультраширик на 8 Мп тоже обычный и ничем не примечателен.

Зато с автономностью Realme GT Neo5 SE все идеально: батарея на 5500 мАч и зарядка мощностью 100 Вт. Настоящее геймерское устройство.

Плюсы:

Экран с частотой обновления 144 Гц;

Великолепная производительность;

Аккумулятор на 5500 мАч и зарядка 100 Вт;

Выгодная цена.

Минусы:

Средняя камера.

Google Pixel 6a

Google Pixel 6a

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Последний смартфон на сегодняшний день – это Pixel 6a от Google, который демонстрирует очень хорошие показатели производительности. OLED-экран диагональю 6.1 дюйм с разрешением 1080 x 2400 пикселей.

Каркас корпуса алюминиевый, но задняя пластиковая крышка. Есть хороший стандарт влагозащиты IP67. По размерам Pixel 6a достаточно компактен – 152.2 x 71.8 x 8.9 мм при весе 178 грамм.

Смартфон использует в качестве процессора фирменный 5-нанометровый чип Google Tensor. Он проигрывает флагманским процессорам Qualcomm, но в среднебюджетном сегменте показывает отличные результаты. В AnTuTu Pixel 6a набирает примерно 800 000 баллов.

Все мы знаем, что смартфоны Google фотографируют отлично и Пиксель 6а не стал исключением. Девайс получил двойную камеру с главным модулем на 12.2 Мп из OIS и ультраширик на 12 Мп. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

Емкость батареи Pixel 6a составляет 4410 мАч с 18-ваттной зарядкой. На фоне китайских среднебюджетников такие параметры не впечатляют, особенно мощность зарядки.

Плюсы:

Компактные габариты;

Влагозащита IP67;

Производительное железо;

Прекрасные камеры.

Минусы:

Пластиковая крышка;

Небольшая мощность зарядки.

Выводы

Мы обсудили пять лучших геймерских смартфонов до 15 000 грн. Осталось только подвести итоги:

Лучший компактный игровой смартфон до 15 000 грн на начало 2024 года – Google Pixel 6a ;

Игровой смартфон с лучшим экраном до 15 000 грн на начало 2024 года – Realme GT Neo5 SE ;

Лучший сбалансированный игровой телефон до 15 000 грн на начало 2024 года – Poco X6 Pro ;

Лучший геймерский смартфон с хорошими камерами до 15 000 грн на начало 2024 года – OnePlus Ace ;

Лучший игровой телефон с отличной автономностью до 15 000 грн. на начало 2024 года – Poco F5.

А какой игровой смартфон из сегодняшней подборки вам понравился? Поделитесь в комментариях.