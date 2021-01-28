Топ 5 китайских смартфонов с подвохом

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Кто не видел цен в неофициальной рознице, тот не знает, за сколько на самом деле можно отхватить крутые мобильники. Китайцы продают смартфоны «в полном фарше» у себя на родине иной раз в полтора раза дешевле, чем просят за эти же модели в салонах и магазинах за пределами домашнего рынка. А есть модели, которые и вовсе не добираются до наших широт, оставаясь эксклюзивом для рынка Китая. Среди вот таких «невыездных» мы выбрали одни из лучших, которые могли бы стать хитами продаж у нас при сохранении «китайской» цены.

Redmi 10X 5G

Вряд ли это заговор китайских производителей, но есть качественные и очень недурственные смартфоны в Поднебесной с хорошими характеристиками без следов нарочитой «дешевизны» и по цене близкой к себестоимости. В число таких попали сразу три модели от «сяомушки»: Redmi 10X 5G, Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi K30 Ultra.

Здесь нет бестолковой «экономии на спичках». За свои деньги все три модели предлагают хорошую скорость работы, качественные экраны, отличную автономность и даже у двух из устройств есть стереозвук. Немного обидно, что Xiaomi обделила весь мир на эти смартфоны, где такое качество по такой цене практически не найдешь ни в одном мобильнике в наших магазинах.

Redmi K30 Ultra и Realme X7 Pro

Вы уже поднимали бокал за упокой смартфонов Motorola? Если нет — то и не спешите. На днях вышел Motorola Edge S и это редкий смартфон от этого бренда, который не вызывает вопроса «кому ты такой нужен и по такой цене?». Здесь сделали все, чтобы смартфон быстро работал, мало нагревался и долго «кушал» батарейку. В нынешних реалиях и с оглядкой на цену Motorola Edge S можно легко простить ряд недостатков.

Не добрался до наших краев и Realme X7 Pro, но ему все же удалось выбраться «наружу» и его продают на рынке Европы. У него 120-герцовый Super AMOLED-дисплей, чипсет Dimensity 1000+, быстрая зарядка на 65 Вт и стереозвук. При таких исходных данных он способен получить приличную армию лояльных покупателей. Хотите больше подробностей? Они есть у нас на видео.