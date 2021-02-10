Топ-5 смартфонов в Украине с самой быстрой зарядкой в 2023 году

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Современные смартфоны оснащены емкими аккумуляторами, позволяющими устройствам долго работать на одном заряде. Время автономной работы без подзарядки может достигать двух суток. Но даже если телефон разрядился в неподходящий момент, вы сможете максимально быстро восполнить его заряд. Стандарты зарядок в 2023 году обеспечивают комфортную зарядку телефонов в минимальные сроки – от 10 минут до получаса.

В этой статье мы собрали ТОП-5 смартфонов в Украине с самой быстрой зарядкой. Сегодня больше будем говорить именно о проводной зарядке, поскольку в беспроводной еще не используются супербыстрые технологии.

Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой

Huawei nova 11 Ultra

Xiaomi 13 Pro

OnePlus 11

Oppo Reno10 Pro+

Realme 11 Pro+

Выводы

Мы выбрали 5 лучших моделей из разных ценовых сегментов. Будут как топовые флагманы, так и более доступные устройства. Помимо мощной зарядки выбранные модели также имеют набор отличных технических характеристик.

Huawei nova 11 Ultra

Рейтинг открывает новая модель от компании Huawei – nova 11 Ultra. Смартфон был представлен в конце апреля этого года. По параметрам это нечто среднее между среднеуровневым аппаратом и флагманом. Процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G все же относится к среднему классу, но со всеми трудными задачами справляется без проблем.

Диагональ OLED-экрана составляет 6,78 дюймов при разрешении 1200 x 2652 пикселей и частоте обновления 120 Гц. Основная камера оснащена главным 50-мегапиксельным и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Качество фото отличное. Фронтальная камера также на два модуля – 8 и 60 Мп, и это довольно редкое явление в телефонах.

И, конечно же, самое главное – автономность. Батарея Huawei nova 11 Ultra идет на 4500 мАч, а мощность проводной зарядки составляет 100 Вт. Как заявляет производитель, от 20 до 80% смартфон заряжается всего за 10 минут. Напомним, что именно в пределах такого уровня заряда следует держать аккумулятор и тогда удастся избежать его быстрого износа. Выходит, что на зарядку аппарата придется потратить всего 10 минут один раз в день. Отличные результаты.

Плюсы:

большой и качественный дисплей;

двойная фронтальная камера;

100-ваттная проводная зарядка;

отличная основная камера.

Минусы:

среднеуровневый процессор;

нет телефото объектива;

отсутствует беспроводная зарядка.

Huawei Nova 11 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Далее в подборке идет топовая модель от бренда Xiaomi. Это уже полноценный флагман, который может похвастаться мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. На данный момент это самое крутое железо, встречающееся в мобильных устройствах.

LTPO AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюймов может похвастаться высоким разрешением 1440 x 3200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. Основная камера имеет три модуля по 50 Мп – главный, телефото и сверхширокоугольный. Запись видео возможна в 8K.

Xiaomi 13 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4820 мАч с мощной 120-ваттной зарядкой. В нем используется технология PD3.0 и QC4. На зарядку до 100% нужно всего 19 минут. Также в смартфоне предусмотрена беспроводная 50-ваттная зарядка, которая полностью зарядит аккумулятор за 36 минут. И бонусом идет реверсивная беспроводная зарядка на 10 Вт.

Плюсы:

качественный экран;

топовое железо;

много вариантов памяти;

отличные камеры;

120-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка.

Минусы:

бывают небольшие глюки в интерфейсе;

высокая цена.

Xiaomi 13 Pro

OnePlus 11

Эта модель часто встречается в наших подборках, поскольку это отличный сбалансированный флагман от любимой компании. Здесь нас встречает 6.7-дюймовый экран разрешением 1440 x 3216 пикселей и пиковой яркостью 1300 нит. Матрица LTPO3 Fluid AMOLED.

OnePlus 11 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который уже был в предыдущей модели. Набор камер тоже отличный: основной модуль на 50 Мп, телевик на 32 Мп и ультраширик на 48 Мп. Записывать видео можно в 8K. Фронтальная 16-мегапиксельная камера делает отличные снимки.

Переходим к автономности. Емкость батареи составляет 5000 мАч. Проводная зарядка на 100 Вт с поддержкой технологии PD заполнит заряд до 50% за 10 минут, а для полной подкормки потребуется 25 минут. Но учтите, что в версии для США используется 80-ваттная зарядка. Поэтому обращайте внимание на этот параметр при покупке телефона.

Плюсы:

стильный дизайн;

хороший экран;

продуктивное железо;

отличная тройная основная камера;

100-ваттная проводная зарядка.

Минусы:

есть ШИМ;

отсутствует беспроводная зарядка;

повышенная стоимость.

OnePlus 11

Oppo Reno10 Pro+

Свежий смартфон от бренда Oppo, привлекающий внимание хорошими характеристиками и адекватной ценой. OLED-экран на 6.74 дюйма может похвастаться разрешением 1240 x 2772 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит.

В телефоне установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который не уступает более новому Snapdragon 8 Gen 2, а в некоторых сценариях даже превосходит его из-за умеренного нагревания и отсутствия сильного троттлинга. Oppo Reno10 Pro+ получил основную камеру на три сенсора: главный 50-мегапиксельный, 64-мегапиксельный перископный телефото и 8-мегапиксельный ультраширокий.

Емкость батареи составляет 4700 мАч. Смартфон может похвастаться 100-ваттной зарядкой, работающей по стандартам PD и QC3. Есть и проводная реверсивная зарядка. Производитель не уточняет, сколько именно время уйдет на заполнение заряда, но можно предположить, что это около 20 минут.

Плюсы:

качественный дисплей;

мощный процессор;

основной и телефото объектив с высоким разрешением;

хорошая фронтальная камера;

проводная зарядка 100 Вт.

Минусы:

небольшое разрешение сверхширокоугольного модуля;

пластиковый каркас корпуса;

отсутствие беспроводной зарядки.

OPPO Reno10 Pro Plus

Realme 11 Pro+

Замыкает рейтинг realme 11 Pro+ из среднебюджетного ценового сегмента. Смартфон оснащен AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2412 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит. Основная камера получила главный 200-мегапиксельный модуль, позволяющий создавать детализированные снимки. Дополнительно имеется 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельное макро.

На борту установлен процессор Mediatek Dimensity 7050, относящийся к среднему классу. Это не флагманское железо, но даже с тяжелыми игрушками справляется без проблем. Realme 11 Pro+ оснащен батареей на 5000 мАч, поддерживается проводная зарядка на 100 Вт. Для восполнения заряда требуется около получаса.

Плюсы:

хороший экран;

много вариантов памяти;

200-мегапиксельная основная камера;

доступная цена;

100-ваттная быстрая зарядка.

Минусы:

специфический дизайн;

пластиковый корпус;

небольшая пиковая яркость экрана;

нет беспроводной зарядки.

Realme 11 Pro+

Выводы

Пора подводить итоги и определять лучший смартфон с мощной зарядкой:

Флагманский смартфон с самой быстрой зарядкой – Xiaomi 13 Pro ;

Бюджетный смартфон с самой быстрой зарядкой – realme 11 Pro+ ;

Смартфон среднего класса с самой быстрой зарядкой – Huawei nova 11 Ultra ;

Смартфон с мощной беспроводной зарядкой – Xiaomi 13 Pro ;

Сбалансированный смартфон с быстрой зарядкой – OnePlus 11 .

Напишите в комментариях, какой телефон больше всего понравился вам.