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Топ-5 смартфонов в Украине с самой быстрой зарядкой в 2023 году

01.07.2023 24 0

Современные смартфоны оснащены емкими аккумуляторами, позволяющими устройствам долго работать на одном заряде. Время автономной работы без подзарядки может достигать двух суток. Но даже если телефон разрядился в неподходящий момент, вы сможете максимально быстро восполнить его заряд. Стандарты зарядок в 2023 году обеспечивают комфортную зарядку телефонов в минимальные сроки – от 10 минут до получаса.

 

В этой статье мы собрали ТОП-5 смартфонов в Украине с самой быстрой зарядкой. Сегодня больше будем говорить именно о проводной зарядке, поскольку в беспроводной еще не используются супербыстрые технологии.

Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой

Huawei nova 11 Ultra

Xiaomi 13 Pro

OnePlus 11

Oppo Reno10 Pro+

Realme 11 Pro+

Выводы

 

Мы выбрали 5 лучших моделей из разных ценовых сегментов. Будут как топовые флагманы, так и более доступные устройства. Помимо мощной зарядки выбранные модели также имеют набор отличных технических характеристик.

 

Huawei nova 11 Ultra

Рейтинг открывает новая модель от компании Huawei – nova 11 Ultra. Смартфон был представлен в конце апреля этого года. По параметрам это нечто среднее между среднеуровневым аппаратом и флагманом. Процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G все же относится к среднему классу, но со всеми трудными задачами справляется без проблем.

 

Huawei nova 11 Ultra

 

Диагональ OLED-экрана составляет 6,78 дюймов при разрешении 1200 x 2652 пикселей и частоте обновления 120 Гц. Основная камера оснащена главным 50-мегапиксельным и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Качество фото отличное. Фронтальная камера также на два модуля – 8 и 60 Мп, и это довольно редкое явление в телефонах.

 

И, конечно же, самое главное – автономность. Батарея Huawei nova 11 Ultra идет на 4500 мАч, а мощность проводной зарядки составляет 100 Вт. Как заявляет производитель, от 20 до 80% смартфон заряжается всего за 10 минут. Напомним, что именно в пределах такого уровня заряда следует держать аккумулятор и тогда удастся избежать его быстрого износа. Выходит, что на зарядку аппарата придется потратить всего 10 минут один раз в день. Отличные результаты.

 

Мощность зарядки Huawei nova 11 Ultra

 

Плюсы:

  • большой и качественный дисплей;
  • двойная фронтальная камера;
  • 100-ваттная проводная зарядка;
  • отличная основная камера.

 

Минусы:

  • среднеуровневый процессор;
  • нет телефото объектива;
  • отсутствует беспроводная зарядка.

 

Huawei Nova 11 Ultra

 

Xiaomi 13 Pro

Далее в подборке идет топовая модель от бренда Xiaomi. Это уже полноценный флагман, который может похвастаться мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. На данный момент это самое крутое железо, встречающееся в мобильных устройствах.

 

Xiaomi 13 Pro

 

LTPO AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюймов может похвастаться высоким разрешением 1440 x 3200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. Основная камера имеет три модуля по 50 Мп – главный, телефото и сверхширокоугольный. Запись видео возможна в 8K.

 

Xiaomi 13 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4820 мАч с мощной 120-ваттной зарядкой. В нем используется технология PD3.0 и QC4. На зарядку до 100% нужно всего 19 минут. Также в смартфоне предусмотрена беспроводная 50-ваттная зарядка, которая полностью зарядит аккумулятор за 36 минут. И бонусом идет реверсивная беспроводная зарядка на 10 Вт.

 

Мощность зарядки Xiaomi 13 Pro

 

Плюсы:

  • качественный экран;
  • топовое железо;
  • много вариантов памяти;
  • отличные камеры;
  • 120-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка.

 

Минусы:

  • бывают небольшие глюки в интерфейсе;
  • высокая цена.

 

Xiaomi 13 Pro

 

OnePlus 11

Эта модель часто встречается в наших подборках, поскольку это отличный сбалансированный флагман от любимой компании. Здесь нас встречает 6.7-дюймовый экран разрешением 1440 x 3216 пикселей и пиковой яркостью 1300 нит. Матрица LTPO3 Fluid AMOLED.

 

OnePlus 11

 

OnePlus 11 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который уже был в предыдущей модели. Набор камер тоже отличный: основной модуль на 50 Мп, телевик на 32 Мп и ультраширик на 48 Мп. Записывать видео можно в 8K. Фронтальная 16-мегапиксельная камера делает отличные снимки.

 

Переходим к автономности. Емкость батареи составляет 5000 мАч. Проводная зарядка на 100 Вт с поддержкой технологии PD заполнит заряд до 50% за 10 минут, а для полной подкормки потребуется 25 минут. Но учтите, что в версии для США используется 80-ваттная зарядка. Поэтому обращайте внимание на этот параметр при покупке телефона.

 

Мощность зарядки OnePlus 11

 

Плюсы:

  • стильный дизайн;
  • хороший экран;
  • продуктивное железо;
  • отличная тройная основная камера;
  • 100-ваттная проводная зарядка.

 

Минусы:

  • есть ШИМ;
  • отсутствует беспроводная зарядка;
  • повышенная стоимость.

 

OnePlus 11

 

Oppo Reno10 Pro+

Свежий смартфон от бренда Oppo, привлекающий внимание хорошими характеристиками и адекватной ценой. OLED-экран на 6.74 дюйма может похвастаться разрешением 1240 x 2772 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит.

 

Oppo Reno10 Pro+

 

В телефоне установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который не уступает более новому Snapdragon 8 Gen 2, а в некоторых сценариях даже превосходит его из-за умеренного нагревания и отсутствия сильного троттлинга. Oppo Reno10 Pro+ получил основную камеру на три сенсора: главный 50-мегапиксельный, 64-мегапиксельный перископный телефото и 8-мегапиксельный ультраширокий.

 

Емкость батареи составляет 4700 мАч. Смартфон может похвастаться 100-ваттной зарядкой, работающей по стандартам PD и QC3. Есть и проводная реверсивная зарядка. Производитель не уточняет, сколько именно время уйдет на заполнение заряда, но можно предположить, что это около 20 минут.

 

Мощность зарядки Oppo Reno10 Pro+

 

Плюсы:

  • качественный дисплей;
  • мощный процессор;
  • основной и телефото объектив с высоким разрешением;
  • хорошая фронтальная камера;
  • проводная зарядка 100 Вт.

 

Минусы:

  • небольшое разрешение сверхширокоугольного модуля;
  • пластиковый каркас корпуса;
  • отсутствие беспроводной зарядки.

 

OPPO Reno10 Pro Plus

 

Realme 11 Pro+

Замыкает рейтинг realme 11 Pro+ из среднебюджетного ценового сегмента. Смартфон оснащен AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2412 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит. Основная камера получила главный 200-мегапиксельный модуль, позволяющий создавать детализированные снимки. Дополнительно имеется 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельное макро.

 

На борту установлен процессор Mediatek Dimensity 7050, относящийся к среднему классу. Это не флагманское железо, но даже с тяжелыми игрушками справляется без проблем. Realme 11 Pro+ оснащен батареей на 5000 мАч, поддерживается проводная зарядка на 100 Вт. Для восполнения заряда требуется около получаса.

 

Realme 11 Pro+

 

Плюсы:

  • хороший экран;
  • много вариантов памяти;
  • 200-мегапиксельная основная камера;
  • доступная цена;
  • 100-ваттная быстрая зарядка.

 

Минусы:

  • специфический дизайн;
  • пластиковый корпус;
  • небольшая пиковая яркость экрана;
  • нет беспроводной зарядки.

 

Мощность зарядки Realme 11 Pro+

 

Realme 11 Pro+﻿

 

Выводы

Пора подводить итоги и определять лучший смартфон с мощной зарядкой:

 

  • Флагманский смартфон с самой быстрой зарядкой – Xiaomi 13 Pro ;
  • Бюджетный смартфон с самой быстрой зарядкой – realme 11 Pro+ ;
  • Смартфон среднего класса с самой быстрой зарядкой Huawei nova 11 Ultra ;
  • Смартфон с мощной беспроводной зарядкой – Xiaomi 13 Pro ;
  • Сбалансированный смартфон с быстрой зарядкой – OnePlus 11 .

 

Напишите в комментариях, какой телефон больше всего понравился вам.

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 01.07.2023
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Топ-5 смартфонов в Украине с самой быстрой зарядкой в 2023 году