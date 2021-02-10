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Друзья, сейчас поговорим о 5 лучших приложениях для работы с фото и видео. Это будут самые популярные инструменты, которые можно использовать как для работы, так и в любительских целях. Несколько приложений подойдут даже для графических дизайнеров.

ТОП 5 приложений для работы с фото и видео. Где скачать?

Начнём с программы под названием Canva, которая может похвастаться расширенным функционалом. Это приложение часто используется в профессиональных целях. Canva позволяет быстро и просто создавать макеты, логотипы, открытки, плакаты и вообще любую инфографику.

Есть множество готовых шаблонов с разной тематикой, а также можно с нуля создать собственный макет. Чтобы разнообразить свое творение, добавьте к нему интересные фильтры, эффекты, стикеры и надписи. Вашу фантазию ничего не ограничивает.

Canva работает не только с фото, но и аудио и видео. Основной функционал бесплатный, но есть платное дополнение Canva Pro.

Следующее приложение также подойдет пользователям, создающим профессиональные изображения. Называется оно Photoroom. Программа может автоматически удалять и заменять фон на любом изображении, а также вырезать отдельные детали и даже изменять их цвет.

Это идеальное приложение для людей, которые продают в интернете какие-то товары и хотят оформить их в профессиональное и качественное изображение. Или вам просто нужно хорошее фото на профиль в соцсетях. Photoroom с этим отлично справится.

Еще одно приложение с множеством интересных шаблонов – это Picsart. Оно уже больше подходит для любительского повседневного использования: например, чтобы подкорректировать селфи или убрать излишние детали из семейного фото.

Вы можете экспериментировать и пробовать разные фильтры, удалять фон, добавлять надписи и наклейки. Опять же есть возможность обрабатывать как фото, так и видео. Большинство функций бесплатные, но присутствуют некоторые премиумопции, которые уже требуют оформления подписки.

Не будем далеко уходить от темы селфи и рассмотрим еще один крутой инструмент, который называется Facetune. Думаю, о нем уже слышал каждый человек, занимающийся своими соцсетями.

Facetune помогает значительно улучшить качество ваших селфи: убрать какие-то недостатки на коже, добавить макияж, отбелить зубы, подчеркнуть черты лица и изменить цвет глаз и волос. Также в приложении есть другие нужные фишки: размытие или замена фона, усиление освещения, добавление ярких фильтров и эффектов.

Это незаменимая штука для тех, кто хочет всегда выглядеть отлично на фото.

Ну и последняя программа на сегодняшний день ориентирована уже именно на видео. Это крутой видеоредактор InShot, благодаря которому вы можете сделать полноценное видео с отдельными вырезками, комбинировать фото и видео, добавить собственную аудиодорожку и различные эффекты для переходов.

Приложение позволяет замедлять или ускорять видеоролики, изменять фон и даже умеет производить автоматические субтитры. Для несложного видеомонтажа это прямо крутой инструмент и работает он бесплатно.

А вы используете какие-нибудь приложения для работы с фото и видео?

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