Топ-51 беспроводных наушников 2020 года: обзор лучших

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Самые лучшие беспроводные блютуз наушники 2020 года - топ-51 лучших наушников, от бюджетных от 3 тысяч рублей до 15 000 рублей, какие лучше купить





Выбрать лучшие беспроводные наушники в 2020 году задача не из легких. Сегодня такие устройства создает каждый уважающий себя производитель смартфонов, не считая большого количества компаний, заточенных на выпуск аудиопродукции. Но мы все же взяли на себя ношу подвести итоги 2020 года и посмотреть, что из себя представляет ассортимент беспроводных наушников.





Собрали наиболее интересные в одном сравнении. Составлять топ беспроводных наушников 2020 года пришлось из пяти десятков моделей. Мы постарались выделить лучшие беспроводные наушники 2020 в разных ценовых категориях — как бюджетные, так и дорогие гарнитуры. Но только те, которые заслуживают внимания, по нашему мнению, и с учетом ваших пожеланий.









Форм-фактор — от внутриканальных до вкладышей. Перечислим компании, чьи устройства попали в наш рейтинг лучших беспроводных наушников 2020 года и разделены по четырем ценовым категориям до $25, от $25 до $50, от $50 до $100 и наушники с ценником от $100: Xiaomi, Apple, Samsung, Oppo, Realme, Huawei, Anker, Vivo, Haylou, QCY, Ausdom, 1More и другие.





Мы постарались подобрать такие наушники, которые могут заинтересовать не только ценой, но и качеством звука, удобством, функциональностью и автономностью. Составляя топ беспроводных наушников 2020 года, разложили по полочкам, какие из гарнитур достойны покупки, а какие лучше сразу обойти стороной.





Приятный бонус — розыгрыш 10 наушников Redmi AirDots 2. Для победы вам не придется залайкивать видео (хотя лайк приветствуется и это будет лучшей оценкой нашим трудам), подписаться на социальные сети или перетащить тонну кирпичей. Упрощаем подход и от вас требуется выполнить три простых условия:





1. Быть подписанным на YouTube-канал Andro news.

2. Оставить комментарий, в котором назвать лучшие беспроводные наушники 2020 именно для вас.

3. Не забыть указать контакты для связи.

Победителей определим в прямом эфире 28 января 2021 года. А сейчас, приятного и познавательного просмотра видео о лучших беспроводных наушниках 2020 года.



