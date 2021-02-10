ТОП компактных смартфонов в 2023 году: некоторые из них вас точно поразят!

120

ТОП компактных смартфонов

Множество людей каждый день покупают смартфоны. Одни выбирают смартфон по критерию камеры, другие – по дизайну, третьи выбирают по размерам. С каждым разом действительно компактов становится все меньше и меньше, поэтому любителям такого формфактора следует поспешить.

По состоянию на 2023 год рынок компактных смартфонов не отличается особым разнообразием, это телефоны в основном флагманского сегмента. А вот в среднем сегменте почти нет компактов, лидерами рынка являются смартфоны компаний Xiaomi и Samsung, среди них самыми популярными моделями Samsung Galaxy A54, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, в бюджетном сегменте также преобладают модели смартфонов компании Samsung (линейка М) и различных китайских компаний. , например, Poco m5, также набирают популярность смартфоны компаний Tecno, Motorola, Nokia. Можно увидеть, что все телефоны достаточно большого размера.

Как было сказано ранее, компактных смартфонов достаточно мало, но что же такое компактность? Если же говорить в общем, все зависит от размера руки владельца смартфона, но как уже принято, наиболее обычными и, можно сказать, компактными смартфонами можно считать смартфоны приближенные к отметке габаритов 150 × 70 × 8 мм примерно, а чем приближе к этим параметрам смартфон – тем удобнее он будет лежать в руке.

iPhone 13 mini и iPhone SE 2022

В области компактных смартфонов все больше людей смотрят в сторону IPhone, у компании Apple есть сразу две модели компактных смартфонов – IPhone SE 2022 и IPhone 13 mini.

IPhone SE 2022 получил 4,7-дюймовый IPS-дисплей и габариты 138.4 × 67.3 × 7.3мм, с весом в 144 грамма. Существенных преимуществ он не имеет, но кому нравится классический дизайн с кнопкой – это хороший выбор.

Если же IPhone SE 2022 достаточно нишевый продукт и приобретут его либо настоящие фанаты айфонов времен IPhone 8, либо фанаты IPS экранов, то IPhone 13 mini, я считаю, стоит больше внимания. IPhone 13 mini до сих пор является актуальным девайсом, это мы можем увидеть по старшей модели IPhone 13, которая продается большими количествами благодаря снижению цены и крутому железу. IPhone 13 mini идеально размещается в ладони и напоминает времена IPhone 5.

Если же говорить о габаритах, для людей, которые хотят самый компактный смартфон – 131.5×64.2×7.65 мм и вес в 141 грамм, а дисплей здесь всего на 5.4”.

Самый маленький современный смартфон iPhone 13 mini ﻿﻿Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 10/10 Экран: 9/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Легкий, компактный и стильный дизайн +﻿ Один из лучших процессоров на рынке Apple A15 Bionic + ﻿Отличные камеры +﻿﻿ Защита от воды и пыли по стандарту IP68 +﻿﻿ Распознавание лица Face ID Минусы

- Мало держит заряд из-за небольшого размера аккумулятора - Большая цена - Медленная зарядка 128 ГБ від 21 707 грн 256 ГБ від 26 453 грн 512 ГБ від 30 731 грн

Asus Zenfone 9

Если же поискать альтернативы действительно компактных смартфонов на Android среди флагманов, здесь все очень сложно, во флагманском сегменте самым маленьким телефоном вступает Asus Zenfone 9.

Но, во-первых, смартфон имеет достаточно специфический дизайн, который подойдет не каждому, во-вторых, он все равно больше IPhone 13 mini, на нем установлен 5.9-дюймовый дисплей против 5.4-дюймового на IPhone, поэтому он больше приближается по габаритам. к iPhone 13, в-третьих, у смартфона присутствуют достаточно большие рамки вокруг дисплея.

Относительно габаритов Asus Zenfone 9 – 146.5 × 68.1 × 9.1 мм, вес – 169 г. Да, это действительно самый маленький флагман на android, да и свои преимущества он также имеет, например, 120 Гц дисплей, чего даже нет на IPhone 14, кроме этого на Asus до сих пор присутствует 3.5 разъем для наушников, что достаточно круто для флагмана. Также пользователи отметят довольно долгое время автономной работы данного девайса, чем не может отличиться значительно меньший IPhone 13 mini.

Недавно компания Asus выпустила Zenfone 10, который достаточно схож по параметрам, но значительно дороже по цене.

Самый маленький Android флагман Asus Zenfone 9 ﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 9/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 5/10 Плюсы + Наличие разъема mini-Jack (3.5 мм) + Защита от воды и пыли IP68 + Чувствуется действительно компактным по сравнению с конкурентами Минусы

- медленная зарядка относительно цены 30 Вт - Большие рамки вокруг дисплея - Пластиковый корпус 8/128 ГБ від 21 900 грн 8/256 ГБ від 25 566 грн 16/256 ГБ від 29 108 грн

Samsung Galaxy S23

Один из лучших смартфонов современности является наиболее сбалансированным как по габаритам, так и крутым характеристикам. Это уже смартфон более привычный нам, здесь вам и топовый Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy, который выдает просто космические результаты, хороший дизайн из стекла и металла, отличные камеры и самые «идеальные» габариты корпуса 146.3 × 70.9 × 7.6 мм и весом всего в 168 грамм.

Но следует отметить, что у смартфона есть существенный недостаток, его цена. Он самый дорогой из подборки, хотя это и не удивительно.

Крутой дизайн и лучший процессор Samsung Galaxy S23 ﻿Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Лучший среди компактов процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy + IP68 влагозащита + Корпус из стекла и металла Минусы

- Мощность зарядки всего 25 Вт - самая высокая цена 8/128 ГБ від 24 900 грн 8/256 ГБ від 30 009 грн

Pixel 7a

Среди компактов также многие выделяют Pixel 7a, который наделал изрядную шумиху на старте. Устройство получило прекрасный стильный дизайн, приятные цвета. Смартфон имеет габариты 152×72.9×9 мм и вес в 193.5 г.

В смартфоне установлена 6.1″ OLED матрица, являющаяся оптимальным для использования размером. Процессором здесь выступает 5-нанометровый Google Tensor G2 – звезд с неба не хватает, но смартфоны вполне достаточно данного железа. Особенностью данного смартфона являются удивительные фотовозможности девайса и чистота системы.

Для тех, кто любит чистую систему Pixel 7a Оценки Камеры: 10/10 Производительность: 7/10 Экран: 7/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Отличная камера с крутыми алгоритмами + IP67 влагозащита + Хороший дизайн с крутыми цветами + Приятная система "без лишнего" Минусы

- очень медленная зарядка (18 Вт) - не самый лучший процессор по своей цене Tensor G2 ﻿- Достаточно большие рамки вокруг дисплея 8/128 ГБ від 15 770 грн

Xiaomi 12 и 12X

На границе относительно компактов можно было бы также выделить то ли флагманы, то ли по цене по современным меркам уже середняки – Xiaomi 12 и 12X, но смартфоны на данный момент достаточно сложно приобрести, особенно это касается старшей модели, но кто сможет найти, вот их габариты - 152.7 × 69.9 × 8.16 мм, вес - 176 г.

Дисплей составляет 6,28 дюйма, глобальная разница между данными моделями только в процессоре, старшая модель получила Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, младшая, 12X, - Qualcomm Snapdragon 870. Кстати, данные смартфоны напоминают Samsung Galaxy S20, который одно время тоже был достаточно компактным (151.7 × 69.1 × 7.9 мм). Хотя уже достаточно долгий срок существует Xiaomi 13, но компактом его не назовешь.

Удобно лежит в руках Xiaomi 12 ﻿Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 9/10 Плюсы + Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 + Яркий AMOLED-экран с адаптивной частотой обновления + Удобно лежит в руке вследствие закругленных краев + Быстрая зарядка в 67 Вт Минусы

- Отсутствие защиты от воды и пыли - У некоторых пользователей возникали проблемы с камерами 8/128 ГБ від 16 910 грн 8/256 ГБ від 18 592 грн 12/256 ГБ від 19 499 грн

Motorola Edge 30 Neo

Со средним сегментом ситуация другая, ведь здесь в целом нет компактов, но есть одна интересная модель, приближенная к компактным размерам. Motorola edge 30 neo – среднебюджетный смартфон, который относительно своих конкурентов имеет достаточно компактные размеры и дисплей 6.28 превосходного качества. Габариты как для середняка впечатляют, а именно: 152.9×71.2×7.75 мм, вес – 155 г. Давно вы видели смартфон за 13 тыс. грн с такими габаритами?

На самом деле отзывы у смартфона достаточно положительные, но на украинском рынке смартфон не получил большой поддержки, в целом Motorola у нас не очень популярна. Но по форм-фактору смартфон действительно классный, выбор цветов тоже достаточно велик, особенно красиво смотрится в фиолетовом, кроме этого производитель реализовал интересное решение, встроив вокруг модуля камеры подсветку. Что касается его характеристик, то здесь чуть-чуть не так все радует, Motorola получила процессор Qualcomm Snapdragon 695, что для данной цены не самое мощное железо, хотя такие телефоны люди не покупают для игр, а в обычных пользовательских задачах смартфон просто летает. Немного троллинга IPhone, но Motorola edge 30 neo получил дисплей в 120 Гц и батарею 4020 мАч (вследствие и большего размера), но покупатели действительно отмечают достаточно долгое время автономной работы, возможно именно из-за достаточно энергоэффективного процессора.

Самый удобный среднебюджетный смартфон Motorola Edge 30 Neo Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 10/10 Плюсы + Хорошие камеры + Яркий OLED-дисплей с плотностью пикселей 419 ppi и 120 Гц + Фишка в виде индикатора уведомлений вокруг модуля камер + Быстрая зарядка в 68 Вт Минусы

- не лучший процессор в сегменте - Покупатели жалуются на задержку с обновлениями 8/128 ГБ від 10 286 грн

Sony Xperia 10 IV

Кроме этого в среднем сегменте можно найти Sony Xperia 10 IV, но здесь не так много фанатов из-за вытянутого дизайна, правда, стоит признать, такой смартфон действительно хорошо лежит в руках. Дисплей данного смартфона составляет 6". Его габариты 153 × 67 × 8.3 мм, а вес составляет — 161 г.

Процессор такой же как у Motorola – Qualcomm Snapdragon 695, это уже какой-то тренд среди компактов устанавливать именно этот процессор. Радует аккумулятор в целых 5000 мАч.