Топ необычных приложений для смартфона

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Современные приложения существенно облегчают нашу повседневную жизнь и улучшают ее качество. Нас уже мало чем можно удивить. Встроенные переводчики, расчет сроков родов по схваткам, измерение частоты сердцебиения – все это уже довольно привычно и полезно. Но есть некоторые приложения, которые удивляют и остаются весьма необычными.

Переводчик с кошачьего на человеческий

Необычное приложение разработано для перевода с кошачьего на человеческий язык и наоборот. Интересным приложением в этой области является Human-to-Cat Translator. В нем собраны 25 разных кошачьих голосов и около 175 кошачьих звуков, которые трансформируют человеческие слова на кошачий язык.

Такой симулятор позабавит вас и ваших друзей необычным общением. К тому же это прекрасный повод поиграть со своим четырехлапым другом. В качестве вознаграждения за игру для любимцев можно использовать вкусный корм для кошек.

Приложения для автолюбителей

Полезные и необычные программы разработаны для автомобилистов. Например, программа «МетеоМойка» помогает подобрать наиболее удачный день для мытья машины. Также она помогает выстроить самый оптимальный маршрут до автомойки. Особенностью этой системы является анализ метеорологических данных с учетом прогноза вероятных осадков наперед.

Программа видеорегистрации заменяет классический видеорегистратор. Например, программа RoadAR снимает на смартфон процесс езды, распознает дорожные знаки и выводит предупреждения. В ней можно наложить координаты, скорость и время. Приложение отображает встречающиеся на дороге скоростные ограничения, пешеходные переходы, запреты обгона, стоянки и другие знаки.

Распознавание знаков проходит моментально, но нужно учитывать особенности камеры смартфона. Часто камера не может работать при контровом свете, поэтому могут быть сбои в работе в яркие солнечные дни.

Таким образом, нестандартные программы в смартфонах призваны упрощать нам жизнь. Даже к необычным приложениям мы постепенно привыкаем и с удовольствием и пользой для себя пользуемся ими.