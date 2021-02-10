Топ смартфонов на Android за пол цены iPhone 15 – почти те же характеристики до 18000

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В прошлый раз мы рассмотрели Android-смартфоны по цене младшего Apple iPhone 15. Это было несложно, ведь стоимость младших флагманов позволяет определять топовые характеристики. Сегодняшняя задача – доказать, что практически те же возможности на Android можно получить за пол цены iPhone 15.

Собственно, подобрать такие смартфоны тоже не слишком сложно. В категорию до 18000 грн (или совсем чуть-чуть больше) вошли суперпопулярные модели с миллионами пользователей. Их характеристики почти не уступают, а иногда превышают параметры iPhone 15.

Опять же, оставим без внимания различия между Android и iOS и сконцентрируемся на характеристиках, возможностях, а также оценках в тестах и рейтингах. Но сначала посмотрим, с какими характеристиками должны тягаться участники топа.

Характеристики, сильные и слабые места Apple iPhone 15

Экран

Экран iPhone 15 никак нельзя назвать плохим, но все равно это едва ли не самое слабое его место. Первое, что приходит на ум – частота обновления всего 60 Гц. В мире Android это почти неприлично: даже бюджетники имеют 90 Гц, а смартфоны средней стоимости, о которых идет речь в этом топе имеют 120 Гц, при этом не уступая другим характеристикам.

Другая деталь – достаточно большой вырез. Да, Apple сделала почти гениальный ход, чтобы замаскировать его, когда превратила в интересную фичу Dynamic Island, но фактически он никуда не девался. Android-смартфоны давно обходятся маленьким вырезом для камеры.

Характеристики экрана iPhone 15: Super Retina XDR OLED, 6.1”, 1179 x 2556, 460 PPI, 60 Гц, пиковая яркость 2000 нит.

Батарея

Благодаря взаимной оптимизации «железа» и ПО iPhone работает довольно долго, но в среде Android аккумуляторы на 3349 мАч остались разве что в сегменте ультрабюджетников – обычная емкость составляет 4000-5000 мАч, ближе к последнему значению. Зарядка мощностью 15 Вт – также почти непристойность для Android.

Процессор

Чип Apple A16 Bionic (6 ядер, частота 3460 МГц) – один из лучших в настоящее время, но по тестам он идет на уровне с топовым Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 ядер, 3200 МГц), выигрывая в одних тестах и проигрывая в других . Результаты A16 – 1451082 в AnTuTu 10 и 2628/6905 в Geekbench 6. Следует добавить, что благодаря оптимизации приложения и интерфейсу iOS работают плавно и молниеносно.

Камера

Камеры 48 МП, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm и 12 МП, f/2.4, 13mm, 120˚ тоже трудно назвать рекордными. Но опять же, благодаря оптимизации iPhone 15 является одним из лучших камерафонов, он занимает 13-е место в рейтинге DxoMark - это единственное явное преимущество iPhone.

Samsung Galaxy S22 – прямой конкурент всего за полцены

Galaxy S22﻿

Так, младший флагман Samsung 2023 года нельзя приобрести за полцены iPhone 15 (как и прошлогодний iPhone 14), а вот Galaxy S22 в прошлом году вполне доступен. Важно, что это телефон того же класса, прямой конкурент – и он стоит вдвое дешевле. Но перейдем к характеристикам.

Диагональ экрана S22 такая же, как и у iPhone 15 – 6.1", разрешение и плотность пикселей тоже почти те же, 2340x1080 и 422 PPI. Но 120 Гц против 60 Гц… Apple, надо что-то с этим делать. Максимальная яркость у Samsung заявлена ниже – 1300 нит.

Очевидное слабое место Samsung Galaxy S22 – процессор Exynos 2200 (8 ядер, с максимальной частотой 2,8 ГГц), не ссоривший только ленивый. Процессор значительно слабее A16 и Snapdragon 8 Gen 2 – он набирает 919392 баллов в AnTuTu 10 и 1597/3673 в Geekbench 6.

Также это единственный смартфон в топе с емкостью аккумулятора, близкой к батарее iPhone 15 – всего 3700 мАч. Он заряжается со скоростью 25 Вт – достаточно мало как для Android, но на 40% быстрее iPhone 15﻿.

Флагман Samsung Samsung Galaxy S22 Оценки : Камера: 9/10 Производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы : Прекрасная детализация

Быстрый автофокус

Дисплей Dynamic AMOLED 2X

Поддержка 4к на всех модулях камеры

Лучший оптический зум Минусы : Нет 4К видео на фронталке

Плоские грани

Exynos 2200 довольно слабый чип 8/128 від 17989 грн 8/256 від 20 844 грн

Google Pixel 7 – еще один знаковый конкурент

Pixel 7﻿

Этот смартфон тоже важен, он представляет идейное воплощение конкурентной экосистемы Google. Как и в случае с Samasung, Pixel 8 в этом году значительно дороже, но мы говорим лишь о половине цены iPhone 15.

Самое слабое место Pixel 7 – снова процессор. Tensor G2 (8 ядер, 2850 МГц) имеет даже худшие оценки, чем Exynos 2200: 810387 в AnTuTu 10 и 1439/38293 в Geekbench 6.

Лучшая характеристика – камера. Номинальные характеристики почти повторяют параметры iPhone 15: основная камера 50 МП, f/1.9, 25mm, 1/1.31", 1.2µm с лазерным автофокусом и стабилизацией и ультраширокоугольный объектив 12 МП, f/2.2, 114˚, 1/2.9" , 1.25µm. Камера находится на высоком 19-м месте в DxoMark. Как и в iPhone, последняя заслуга в получении фото высокого качества – в программной оптимизации, в частности, приложения Pixel Camera.

Экран с диагональю 6.3” дюйма имеет разрешение 1080 x 2400 и плотность 416 PPI. Частота его обновления – всего до 90 Гц, но и это больше, чем у iPhone 15.

Аккумулятор на 4355 мАч заряжается мощностью 20 Вт. Следует отметить поддержку Pixel 7 Wi-Fi 6e.

Прошлогодний флагман Google Google Pixel 7 Оценки : Камера: 9/10 Производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 6/10 Плюсы : Великолепное качество съемки

Возможность записывать 4К видео на все модули

Аппаратное и программное соединение от одного производителя Минусы : Процессор Tensor G2 уступает всем флагманам

Медленная зарядка

Отсутствие автофокуса на передней камере

Нет съемки в RAW

Нет оптического увеличения

Скорость зарядки – всего 23 вт 8/128 від 17 847 грн 8/256 від 23 909 грн

Xiaomi Redmi K60 Pro – лучшая мощность

Redmi K60 Pro﻿

Обзор китайских смартфонов за половину стоимости iPhone 15 хочется начать с Redmi K60 Pro. Его цена немного превышает половину цены конкурента от Apple, но предлагает лучшие характеристики.

Экран с диагональю 6.67” имеет действительно флагманские параметры: разрешение 1440 x 3200 пикселей дает большую плотность 526 PPI, частота обновления – 120 Гц.

Большое преимущество – флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, обычно установленный в топовых смартфонах 2022-2023 года. Он работает на одном уровне с A16 Bionic – 1528518 в AnTuTu 10 и 1995/5309 в Geekbench 6.

Камера имеет основной модуль 54 МП Sony IMX800, f/1.9, 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS, ультраширокоугольник 8 МП и макро 2 МП.

Аккумулятор на 5000 мАч быстро заряжается устройством на 120 Вт – iPhone 15 не стоит здесь даже рядом.

Младший флагман Xiaomi Redmi K60 Pro



Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ До 512 ГБ ПЗУ и 16 ГБ ОЗУ

+ Хорошие камеры

+ Проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 30 Вт + выгодная цена

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Минусы

- Телефон тяжелый 8/256 - від 18 950 грн 12/256 - від 20 493 грн 12/512 - від 21 990 грн

OnePlus Ace 2 – один из хитов 2023 года

OnePlus Ace 2﻿﻿

Смартфон OnePlus Ace 2 оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, который лишь немного отстает от Snapdragon 8 Gen 2 и Apple A16 Bionic: 1278435 в AnTuTu 10 и 1784/4610 в Geekbench 6.

Дисплей с диагональю 6.74” имеет разрешение 1240 x 2772 с плотностью 451 PPI и частотой обновления 120 Гц. Камеры – 50 МП Sony IMX890, f/1.8, 24mm, 1/1.56”, 1.0µm, PDAF, OIS, ультраширокоугольник на 8 МП и макро 2 МП.

Аккумулятор смартфона тоже на 5000 мАч, он заряжается мощностью 100 Вт.

Realme GT 2 Pro – две камеры по 50 МП

Realme GT 2 Pro﻿﻿﻿

Смартфон от Realme получил экран 6.7" с разрешением 3216x1440, плотностью 526 PPI, пиковой яркостью 1400 нит и частотой обновления до 120 Гц.

Процессор Snapdragon 8 Gen 1 не топовый, но превосходит по производительности как Exynos 2200, так и Tensor G2 – 1165489 в AnTuTu 10 и 1671/4007 в Geekbench 6.

Realme GT 2 Pro имеет две камеры на 50 МП: основную с датчиком Sony IMX766, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS и ультраширокоугольную на Samsung ISOCELL JN1 f/2.2, 15mm, 150˚, 1/2.76", 0.64µm, а также 3 МП макро.

Аккумулятор GT 2 Pro емкостью 5000 мАч заряжается мощностью до 65 Вт.

Младший флагман Realme GT 2 Pro ﻿ Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + Snapdragon 8 Gen 1 + Две камеры 50 МП + Максимальная яркость 1400 нит + Зарядка 65 Вт, батарея 5000 мАч ﻿﻿﻿ Минусы - Селфи-камера в углу ﻿- Толщина 8,18 мм 128 ГБ / 8 ГБ від 18349 ₴ 256 ГБ / 12 ГБ від 19513 ₴

Можно увидеть, что вдвое дешевле смартфоны с Android лучше iPhone 15 в нескольких важных характеристиках. Это частота обновления экрана, емкость аккумулятора, скорость зарядки. Их производительность в основном находится на том же уровне. Высокий рейтинг камеры iPhone 15 и удобство для пользователей iOS – скорее субъективные преимущества, которые полностью уничтожает вдвое более высокую цена.

Но вместе с тем приверженность iPhone, iOS и устройствам Apple нельзя назвать плохим выбором – компания создала действительно привлекательную, удобную, надежную и популярную экосистему. Конечный выбор сводится к субъективным моментам и каждый делает его сам.