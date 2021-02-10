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Мы привыкли, что все современные телефоны делаются как под копирку. Чаще всего это минимальные рамки, однотонная задняя панель с аккуратным блоком камер и скругленный или плоский дисплей. Такие смартфоны выглядят минималистически и просто, но назвать их красивыми нельзя. Иногда хочется разнообразия и ярких и необычных дизайнов.

Поэтому мы составили подборку самых красивых смартфонов, которые можно приобрести в 2023 году. Если вы устали от однотипных дизайнов мобильных устройств, то эта статья вас точно заинтересует.

ТОП-6 самых красивых смартфонов в 2023 году

Huawei P60 Art

Xiaomi 14 Pro

Huawei nova 11 Pro

Sony Xperia 5V

Realme 11 Pro+

Honor 90﻿

Выводы

В подборку вошли среднебюджетные и флагманские телефоны. Также немаловажную роль играют материалы корпуса: почти все наши сегодняшние модели оснащены корпусами из стекла, алюминия, титана или экокожи.

Huawei P60 Art

Huawei P60 Art

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Рейтинг открывает смартфон от Huawei под названием P60 Art. Ваше внимание точно привлечет блок камер неправильной овальной формы. На задней панели изображены узоры, напоминающие волны. Особенно эффектно Huawei P60 Art смотрится в голубом цвете, поскольку сохраняется морская тема. Также есть вариант с золотой окраской, и там это уже похоже на песок.

В материалах корпуса используется металл и стекло. Экран покрыт закаленным стеклом повышенной прочности Kunlun Glass. Имеется влагозащита по стандарту IP68. Дисплей закругленный по краям, но это не полноценный экран-водопад.

Технические характеристики Huawei P60 Art не менее впечатляющи. Это 6.67-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1220 x 2700 пикселей и частотой обновления 120 Гц, хороший флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G и аккумулятор емкостью 5100 мАч.

Предлагается 12 ГБ ОЗУ, а ПЗУ можно выбрать на 512 ГБ или 1 ТБ. Примечательно, что Huawei P60 Art поддерживает карту памяти – большая редкость для современных флагманов. Основная камера тройная: главный модуль 50 Мп, телефото на 48 Мп и ультраширокий сенсор 40 Мп.

ВАМ ПОНРАВИТСЯ ЭТОТ БЛОК КАМЕР Huawei P60 Art Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Влагозащита IP68

+ OLED -матрица с поддержкой LTPO

+ Базовая версия на 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ

+ Крутые камеры + Есть беспроводная зарядка

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Минусы

- Большие габариты и вес

﻿- Слишком высокая цена 8/512 - очікується 8/1 ТБ - очікується

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro

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Недавний топовый флагман от Xiaomi предлагает не только крутую начинку, но и привлекательный дизайн с премиальными материалами корпуса. В одной из версий используется титановый каркас корпуса вместо алюминиевого. Задняя крышка при этом стеклянная.

В титановой версии вокруг блока камер имеется оранжевый ободок, делающий внешний вид аппарата несколько нестандартным. Выглядит такое решение интересно. Экран довольно закругленный. Радует влагозащита IP68.

LTPO AMOLED дисплей диагональю 6.73 дюйма может похвастаться пиковой яркостью 3000 нит и разрешением 1440 x 3200 пикселей. Экран защищен от повреждений фирменным стеклом Xiaomi Longjing Glass. Железо Xiaomi 14 Pro является максимально топовым – это Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 12 или 16 ГБ ОЗУ. Постоянную память можно выбрать от 256 ГБ до 1 ТБ.

Основная камера Xiaomi 14 Pro имеет основной, телефото и сверхшироугольный модули по 50 Мп. Фото отличного качества. Аккумулятор на 4880 мАч поддерживает 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку, что полностью исключает любые проблемы с автономностью.

ТИТАНОВЫЙ ШИК Xiaomi 14 Pro Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Пиковая яркость 3000 нит

+ Есть версия с титановыми рамками

+ Топовое железо

+ Замечательные камеры ﻿+﻿Проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 50 Вт

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Минусы

- Большой вес

﻿- Китайская версия 12/256 - очікується 16/512 - очікується 16/1 ТБ - очікується

Huawei nova 11 Pro

Huawei Nova 11 Pro

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Еще один очень красивый смартфон, который правда выглядит дорого и премиально. Есть несколько цветов, но самый крутой – черный с золотыми элементами. Блок камер имеет необычную форму, но при этом он аккуратный и не бросается в глаза. Покрытие из экокожи с едва заметной текстурой добавляет изюминку.

OLED-экран с диагональю 6.78 дюймов обновляется с частотой 120 Гц и поддерживает режим HDR10. На дисплее имеется защитное стекло Kunlun Glass. Huawei nova 11 Pro оснащен достойным среднеуровневым процессором Qualcomm Snapdragon 778G 4G. На выбор предлагается две версии: 8/256 и 8/512 ГБ.

Поскольку это младший флагман, камера просто хорошая, без изысков – основной модуль 50 Мп и ультраширик 8 Мп. А вот фронтальная камера приятно удивляет, поскольку она получила аж два модуля. Один сенсор стандартный на 8 Мп+ широкоугольный на 60 Мп. Huawei nova 11 Pro позиционируется как молодежный аппарат, поэтому здесь и такая прокаченная камера для селфи.

Батарея на 4500 мАч поддерживает 100-ваттную проводную зарядку. Производитель обещает, что до 50% телефон зарядится всего через 15 минут.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СЕЛФИ Huawei nova 11 Pro Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Очень изящный дизайн

+ Непревзойденная фронтальная камера

+ Качественный экран

+ Проводная зарядка мощностью 100 Вт

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Минусы

- Только 8 ГБ оперативной памяти

﻿- Нет беспроводной зарядки 8/256 - від 25 237 грн

Sony Xperia 5V

Sony Xperia 5 V

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В наших подборках почти не встречаются смартфоны Sony, и зря. В ассортименте правда можно найти достойные модели и одна из них – Sony Xperia 5 V. Смартфон получил узкий и вытянутый корпус, который выглядит нестандартно. Аппарат очень удобно лежит в руке благодаря компактным габаритам – 154 x 68 x 8.6 мм при весе 182 грамма.

Задняя панель Sony Xperia 5 V однотонная, в углу находится аккуратный и маленький блок камер. Спинка стеклянная, а каркас изготовлен из алюминия. Мобильное устройство можно приобрести в элегантном цвете Black, Blue и Platinum Silver.

6.1-дюймовый OLED-экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и разрешение 1080 x 2520 пикселей. Sony Xperia 5 V оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, справляющимся с любыми нагрузками. Предлагается две модификации с небольшим объемом памяти – 8/128 и 8/256 ГБ. Зато можно использовать карту SD.

Камеры также являются сильной стороной Sony Xperia 5 V. Хотя технические характеристики и нельзя назвать суперкрутыми, фото и видео получаются превосходного качества. Все благодаря 48-мегапиксельному основному модулю с оптической стабилизацией и 12-мегапиксельному ультраширику. Используется оптика Zeiss, а запись видео возможна в максимальном качестве 4K@120fps с HDR.

Картину дополняет батарея емкостью 5000 мАч с проводной 30-ваттной зарядкой. Также есть беспроводная.

КОМПАКТНОСТЬ И УДОБСТВО Sony Xperia 5V Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Компактные габариты и удобный узкий корпус

+ Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2

+ Поддержка microSDXC

+ Есть аудиоджек + Наличие беспроводной зарядки

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Минусы

- Маленькая мощность зарядки

﻿- Только 8 ГБ ОЗУ 8/128 - від 49 493 грн 8/256 - від 39 999 грн

Realme 11 Pro+

Realme 11 Pro+

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В рейтинг попал и бюджетный телефон под названием realme 11 Pro Plus. Дизайн этого смартфона реально очень необычен. По центру корпуса расположен круглый блок камер огромных размеров с блестящим ободком в центре. По всей длине задней спинки находится декоративная застежка, а из материалов используется экокожа.

Вариант с таким оформлением можно приобрести в зеленом и бежевом цветах. Есть и консервативный черный, но там уже дизайн без излишеств. Немного огорчает пластиковый каркас корпуса. Да и в черном варианте просто пластиковая крышка.

Параметры realme 11 Pro+ достойные: 6.7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит, процессор Mediatek Dimensity 7050 среднего уровня и 200-мегапиксельная основная камера с 8-мегакомпиксельным ультрашириком.

Работает смартфон под управлением прошивки realme UI 4.0 с Android 13. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а мощность проводной зарядки – 100 Вт.

БЮДЖЕТНО И НЕОБЫЧНО Realme 11 Pro+ Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Основная камера 200 Мп

+ Очень необычный дизайн

+ До 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ

+ Проводная зарядка 100 Вт

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Минусы

- Пластик в материалах корпуса

﻿- Запись на фронтальную камеру только в 1080p@30fps 8/256 - від 14 500 грн 12/256 - від 13 999 грн 12/512 - від 15 479 грн

Honor 90

Honor 90

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Очередной среднебюджетник с потрясающим дизайном. Начнём с прикольной формы камеры с необычными ободками с обеих сторон. Особенно круто Honor 90 смотрится в цвете Peacock Blue: на задней светло-голубой панели есть розовые узоры. Другие варианты цвета более сдержанны, но тоже очень хороши.

6.7-дюймовый AMOLED-экран разрешением 1200 x 2664 пикселей имеет частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1600 нит. На борту установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, легко справляющийся с любыми нагрузками. Есть много версий по выбору: от 8/256 ГБ до 16/512 ГБ.

Основная камера оснащена 200-мегапиксельным модулем без оптической стабилизации. Также есть 12-мегапиксельный ультраширик с автофокусом. Фронтальная камера приятно удивляет разрешением 50 Мп. По автономности все стандартно: батарея на 5000 мАч и зарядка 66 Вт.

КРАСИВЫЙ КОРПУС С УЗОРАМИ Honor 90 Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition

+ Основная камера 200 Мп

+ До 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ

+ Фронтальная камера на 50 Мп

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Минусы

- Нет записи видео в 4K с 60 кадрами в секунду

﻿- Средняя мощность зарядки 8/256 - від 17 902 грн 16/512 - від 20 647 грн

Выводы

Давайте подведем итоги всего вышесказанного и определим самые красивые телефоны по конкретным критериям: