Топ смартфоны для покупки в 2021 году! Не пожалеете

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Лучшие прошлогодние флагманы для покупки в 2021 году

Политика ценообразования на флагманы — штука не очень приятная и все менее понятная простым пользователям. Но все устройства подвержены тому, что со временем дешевеют — кто-то быстрее, кто-то медленнее, но ценники ползут вниз. Разве обязательно покупать все самое новое? Мы обошли крупнейшие онлайн-магазины, чтобы посмотреть. какие сейчас продают топовые и не очень модели прошлых лет и за какие деньги их можно купить.

Как показывает практика, различиями между новыми устройствами и прошлогодними можно пренебречь, серьезного рывка в возможностях не происходит. Небольшие отличия между моделями в интервале одного года делают свое дело и нередко купить прошлогоднюю модель не зазорно и в новом сезоне. Возможностей хватает с головой, а цена пошла вниз. Поэтому нередко покупая новый смартфон, вы переплачиваете, почем зря.

Мы не предлагаем покупать какой-то неликвид, а вполне годные аппараты. Так, в нынешнем году все еще не теряют своей актуальности такие модели как OnePlus 8T, Xiaomi Mi 10T и Poco F2 Pro. А если вам милее iOS, то тогда вполне можно решиться на покупку iPhone 11, ведь тот же iPhone 12 не далеко ушел по своему функционалу и возможностям.

Отметим, что настоятельно рекомендуем воздержаться от покупки восстановленных флагманов Samsung, как и сложно назвать выгодным приобретением топовые модели этой компании, вышедшие год-два назад. Ценники на них проседают не сильно и за аналогичную сумму можно приобрести вполне годные свежие решения от китайских компаний. К сожалению, не удастся сэкономить и на покупке прошлогодних доступных моделей. Причина банально проста — их производство сворачивают и на прилавках магазинов их не сыскать. Подробнее — на видео.