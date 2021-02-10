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  • ТОП за свои деньги! Часы Haylou RS4 Plus удивят своими возможностями всего за 1729 год.

ТОП за свои деньги! Часы Haylou RS4 Plus удивят своими возможностями всего за 1729 год.

25.09.2023 14 0

Стиль и функциональность в одном корпусе

С каждым днем сложнее и сложнее удивить потребителя, особенно если это касается электроники из бюджетного сегмента. Поэтому сегодня мы поговорим об интересных часах Haylou RS4 Plus.

 

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Часы выглядят стильно и необычно, большой экран притягивает взгляд. Эта модель может похвастаться целым рядом интересных моментов. Это нестандартно большой экран с премиальными характеристиками: 1,78" AMOLED с разрешением 368 х 448 пикселей дисплей.

 

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Для работы с этой моделью необходимо установить утилиту Haylou Fun, она универсальна и работает не только лишь с фирменными аксессуарами бренда. Часы также имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Он также наделен отличной функциональностью и целых 105 спортивных режимов.

 

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Часы оснащены аккумулятором, емкостью 230 мАч, что обеспечивает при активном использовании целых 10 дней автономной работы.

 

Девайс прекрасно подходит людям, стремящимся получить максимум по разумной цене. Данные часы можно приобрести по ссылке ниже:

 

Haylou RS4 Plus Black Global – 1729 грн

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 25.09.2023
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ТОП за свои деньги! Часы Haylou RS4 Plus удивят своими возможностями всего за 1729 год.