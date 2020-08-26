Trade-In от Meizu эффективен. Meizu 17 и Meizu 17 Pro также продают по программе трейд-ин

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Meizu 17 и Meizu 17 Pro хорошо продаются по программе трейд-ин

Марка Meizu никогда не занимала значимой доли на мировом рынке смартфонов, впрочем, не редко у нее случались модели, которые могли быть отличной альтернативой прочих устройств китайских производителей. И, прежде всего, Xiaomi. Но за последние пару лет компания серьезно подрастеряла свою долю на рынке и у нее весьма туманное будущее. Тем не менее, Meizu заявляет, что худший период позади и она преодолела кризис.

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В этом году компания отказалась от широкого модельного ряда, ограничившись выпуском только двух гаджетов Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Устройства вышли неплохими и есть ощущение, что на внутреннем рынке они хорошо приняты. Но с момента выхода смартфонов прошло больше трех месяцев и спрос явно пошел на спад. Чтобы оживить продажи активно продвигается в жизнь программа трейд-ин, и она приносит свои плоды.

Так, Meizu объявила, что 68% процентов владельцев Meizu 17 и Meizu 17 Pro перебежчики, которые ранее пользовались устройствами от Apple, Xiaomi и OnePlus. Сколько это в количественном выражении, компания озвучивать не стала. Но одно ясно, что они воспользовались преимуществами программы Traid-In и обменяли свой смартфон с доплатой на новинки от Meizu.

Большего всего не в накладе остаются владельцы iPhone, которые могут рассчитывать выручить до $505, сдав свой аппарат. Для владельцев устройств Xiaomi максимальная сумма за сданный смартфон может составить $270 и OnePlus — $420.

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Переданные ей на обмен смартфоны, Meizu разбирает или ремонтирует для последующей перепродажи устройств или комплектующих. Занимается компания и ремонтом собственных моделей, которые потом продает как восстановленные.

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Источник: mydrivers