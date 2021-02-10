Трафик YouTube предлагают замедлить на время майских праздников

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Чтобы Google начала считаться с требованиями Роскомнадзора могут временно ограничить трафик YouTube на территории РФ

Не так давно Роскомнадзор заявил, что YouTube проводит дискриминационную политику в отношении российских СМИ. В частности, видеохостинг блокирует контент, который рассказывает о трагических событиях в Беслане и о вкладе страны в победу во Второй мировой войне. В заявлении Роскомнадзора сказано, что YouTube блокирует ролики, которые доносят до зрителей точку зрения и информацию «отличающуюся от принятой на Западе позиции».

Кроме того, Роскомнадзор заявляет, что YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов, содержащих призыв к экстремизму, детскую порнографию, контент с суицидальными настроениями и прочей социально опасной информацией из более чем 71 000, выявленных ведомством с 2012 года.

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Google отвергла все обвинения и заверила, что четко следит за соблюдением общих правил без исключения. А также назвала рынок России важным для себя и готова сотрудничать с регуляторными органами.

Однако, не желание Google удалять запрещенный и социально опасный контент, может стать причиной преследований. Один из инструментов воздействия — временно замедлить скорость работы YouTube, возможно, на майские праздники. С такой инициативой выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политики и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его мнению, такой шаг станет отличной профилактикой и заставит видеохостинг считаться с требованиями Роскомнадзора. «Это могло бы сыграть отрезвляющую роль в отношении сетевой компании», — заявил Алексей Пушков. По его словам, политика Google по отношению к российским ресурсам является «намеренной и является демонстрацией политической цензуры».

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Источник: тасс