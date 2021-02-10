Третье обновление MIUI 14 на базе Android 14 уже можно установить

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Более плавные анимации, более быстрый интерфейс…. Где-то мы об этом слышали





Xiaomi шагнула к обновлению пользовательского опыта, выпустив третий апдейт для MIUI 14 на базе Android 14. В настоящее время эта версия находится в бета-статусе. Пользователи Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi Pad 6 имеют повод для радости, поскольку теперь каждый из них может воспользоваться возможностью обновить свой смартфон до Android 14 Beta 3. Однако перед обновлением есть несколько важных моментов, которые следует учесть, как, например, что это китайская версия прошивки.





Среди обещанных изменений - классические более быстрые анимации, более быстрый интерфейс и улучшенный пользовательский опыт, последняя версия Android 14 и патч безопасности июня. Но об улучшении анимаций и улучшенном "юзер экспириансе" нам говорят чуть ли не каждый день, но xiaomi все еще остается xiaomi.

Как установить Android 14 Beta 3 на Xiaomi?

Как и при любом серьезном обновлении программного обеспечения, важно принять необходимые меры по сохранению данных. Перед обновлением до Android 14 Beta 3 настоятельно рекомендуется пользователям произвести резервную копию своих данных. Эти меры безопасности сохранят важные файлы в случае непредвиденных проблем во время обновления. Независимо от выбора резервного копирования данных в облако или на внешнее устройство хранения, этот шаг поможет избежать возможной потери данных.





Требования к смартфону:

Для установки и прошивки Android 14 Beta 3 необходим разблокированный загрузчик. Загрузчик – это первоначальное программное обеспечение, загружаемое при включении устройства. Разблокированный загрузчик предоставляет пользователям возможность устанавливать собственное программное обеспечение и производить глубокие модификации в программном обеспечении устройства.





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Источник:xiaomiui