TSMC планирует нарастить мощности и построить новые фабрики по производству чипов в США

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TSMC﻿ планирует построить шесть новых фабрик в США

Ситуация с дефицитом полупроводников заставляет производителей искать новые решения проблем. Ведь мы понимаем, новая техника будет актуальна и дальше, а интеграцию микросхем во все устройства, гаджеты, дома и автомобили необходимо поддерживать объемами производства.

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Мировой лидер по производству этих самых полупроводников – компания TSMC, планирует построить в общей сложности шесть новых заводов в штате Аризона (США). Речь идёт о новых заводах, которые смогут производить чипы по 5-нм техпроцессу с дальнейшей возможность модернизации производства.

Сообщается, что размеры фабрик будут даже больше, чем текущие главные заводы компании. Производственные мощности могут составить до 100 000 единиц продукции в месяц. Общий бюджет инвестиций на этот проект инсайдеры оценивают в 36 миллиардов долларов США (1 триллион тайванских долларов).

Если это правда, то фирма TSMC сможет стать крупнейшим неамериканским производителем полупроводников в Америке и превысить мощности аналогичных фабрик Samsung в США.

Первые фабрики можно ожидать не раньше 2022 года.

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Источник: gizchina.com﻿